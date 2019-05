Osnabrück. In seinem Film "Edie - Für Träume ist es nie zu spät" entwirft Regisseur Simon Hunter das sehenswerte Porträt einer alten Dame (Sheila Hancock), die sich am Ende ihres Lebens einen unerfüllten Kindheitstraum erfüllen möchte - die Besteigung des 731 Meter hohen Mount Suilven in den schottischen Highlands.

30 Jahre lang hat sich Edie (Sheila Hancock) aufopferungsvoll um ihren pflegebedürftigen, mürrische Ehemann gekümmert. Drei Jahre nach dessen Tod entschließt sich ihre Tochter Nancy, die nun 83-jährige Edie in ein Pflegeheim zu geben. Das macht zwar äußerlich eine Menge her und bietet offenbar deutlich mehr als nur „satt und sauber“. Aber als Edie eine alte Postkarte ihres Vaters findet, entschließt sie sich, einen nie verwirklichten Kindheitstraum zu erfüllen.

Kurzentschlossen fährt sie in die schottischen Highlands, wo sie den markanten, 731 hohen Mount Suilven besteigen will. Im Dorf Lochinver an der Westküste der Grafschaft Sutherland lernt sie den hilfsbereiten Johnny (Kevin Guthrie "Phantastische Tierwesen - Grindelwalds Verbrechen") kennen. Es dauert nicht lange, und der junge Betreiber eines Outdoor-Shops bietet sich ihr als Trainer und Begleiter an. Gegen Geld, versteht sich. Aber selbstverständlich kommen sich die alte Dame und der junge Mann bald näher. Doch der Weg, der vor den beiden liegt, ist gefährlich und mit Hindernissen gepflastert. Und dann ist da natürlich auch noch Edies Dickkopf.

Der von leisen tragikomischen Begleittönen durchwobene Film „Edie – Für Träume ist es nie zu spät“ lebt in erster Linie von den urigen schottischen Landschaftsbildern und der sich entwickelnden Freundschaft zwischen den beiden gegensätzlichen Protagonisten. Beide Hauptdarsteller, insbesondere die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 84-jährige Hancock, überzeugen mit Charisma und wirken in ihren Rollen überaus glaubwürdig. Nicht zuletzt, weil Hancock die zum Teil sehr anstrengenden Dreharbeiten inklusive der Kletterszenen ohne Tricks selber gemeistert hat.

Regisseur Simon Hunter, der sich spätestens seit seinem Science Fiction-Kracher „Mutant Chronicles“ mit Trickeffekten auskennt, hätte da sicherlich tricktechnisch mogeln können, wollte das aber aus Gründen der Glaubwürdigkeit nicht. Was sich angesichts der Drehorte inmitten der atemberaubenden Landschaft des Inverpolly National Nature Reserve auch von selber verboten hätte. So überzeugt Hunter nun stilsicher mit stimmungsvoll komponierten Bildern, die sowohl die blendende Schönheit als auch die raue Wirklichkeit der Natur wiedergeben. Schade nur, dass das Drehbuch von Elizabeth O'Halloran den Nebenfiguren und deren angerissenen Konflikten nur oberflächlichen Raum bietet. Aber sehenswert ist diese „Edie“ auch so.

Edie – Für Träume ist es nie zu spät. GB 2017. R.: Simon Hunter. D.: Sheila Hancock, Kevin Guthrie, Amy Manson, Paul Brannigan. Laufzeit: 102 Minuten. FSK: ohne Altersbeschränkung. Cinema Arthouse.