Osnabrück. Der seit Samstag vermisste Rentner aus Belm ist tot aufgefunden worden.

Der 79-Jährige wurde zuletzt am Samstag gegen 14 Uhr in einem Wohnheim am Astruper Weg in Belm gesehen. Die eingeleitete Suche brachte am Wochenende keine Erfolge.

Am Dienstagabend wurde seine Leiche nach Angaben eines Polizeisprechers von einer Privatperson in einem nahe Belm gelegenen Waldgebiet abseits der Wege gefunden.

Die Polizei hat derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete die Obduktion des Verstorbenen an.