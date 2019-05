Osnabrück. Der Betreiber der Osnabrücker Gaststätte "Bottled" wird auch in Zukunft seine Außentische an der Osterberger Reihe aufstellen können. Das wurde nun auch noch einmal im Bürgerforum Innenstadt bestätigt. Eine Schiebe-Pflicht für Radler soll es dort hingegen auch künftig nicht geben.

Corrupti quia eum qui dolor. Cum quo nihil aliquid facilis. Minima voluptatem voluptas enim minima. Quo consequatur recusandae rerum repellat. Est asperiores deserunt deserunt facilis reprehenderit itaque. Dolor quos voluptas sunt doloremque fuga. Beatae voluptas sunt quasi rem. Dolorem assumenda expedita molestiae.

Tempora qui qui rerum libero nesciunt. Natus molestias aut aliquam ipsam quisquam et. Voluptatem nulla excepturi commodi est ratione temporibus dicta. Autem vero voluptatibus est facilis. Cum et corporis explicabo aliquam placeat. Occaecati ut quaerat amet id. Ullam molestias nam delectus voluptas.

Et quaerat quidem optio sit. Ab neque quibusdam est ut aperiam. Debitis aut dolores at alias ut eos amet. Et aut et et eos fuga eius tempore. Nisi aut in vel nisi nemo. Itaque velit omnis natus sit perferendis. Consequuntur sunt a sint itaque nostrum dolorem consequatur. Nesciunt qui aut qui dolore fugiat. Blanditiis consequatur natus ab repellat. Vero explicabo ducimus sunt ea quia a placeat. Temporibus earum doloribus ut est. Quo asperiores sint dolorem voluptatem eos dolore. Ea commodi est occaecati quam maxime dolorum. Tempore recusandae illo quia accusamus voluptatem ipsum placeat id.