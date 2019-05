Osnabrück . Am Donnerstag wird in der evangelischen Katharinenkirche die Ausstellung "Die Tänzerin von Auschwitz" eröffnet. Darin sind Leben und Überlebenswille der jüdischen Tänzerin Roosje Glaser durch Bilder, Texte, Filme und ein Begleitprogramm nachgezeichnet.

Der Beginn der Ausstellung führt quasi durch Roosje Glaser hindurch. Denn der vergrößerte Umriss einer Fotografie der jungen Frau bildet das Eingangstor der Ausstellung "Die Tänzerin von Auschwitz - Die Geschichte einer unbeugsamen Frau", die vom 23. Mai bis zum 25. August in der evangelisch-lutherischen Katharinenkirche eröffnet wird und die anhand sechs Insel-Paneelen und zeitgenössischer Gegenstände Leben und Überleben der Roosje Glaser dokumentiert.

1914 als Kind jüdischer Niederländer geboren wurde, wuchs Roosje Glaser zeitweilig in Kleve auf und stellte angesichts antisemitischer Beschimpfungen schon früh fest: "Um auserkoren zu werden, muss man zuerst verstoßen werden. Ich werde auserkoren." Realismus und die Liebe zum Tanz zogen sich dann wie ein roter Faden durch das Leben der jungen Frau, die nach Besetzung der Niederlande durch die Nationalsozialisten eine illegale Tanzschule auf dem Dachboden ihres Elternhauses betrieb, bis sie 1942 von ihrem Ex-Mann denunziert wurde. Ihr Überlebenswille verließ die Tänzerin selbst in Gefängnis und Konzentrationslagern nicht, wo sie zeitweise sogar Texte für Kabarett-Aufführungen verfassen konnte. Roosje Glaser überlebte sowohl Auschwitz als auch Todesmarsch, ging nach dem Zweiten Weltkrieg nach Schweden und starb im Jahr 2000.

Durch diese erstmalig in Deutschland und erstmalig in einer Kirche gezeigten Ausstellung soll neben der Biografie der unbeugsamen Roosje Glaser auch anschaulich gemacht werden, dass "Auschwitz" bis in die Lebensgeschichten der folgenden Generationen hineinreicht und auch das Leben der "Zweitgeborenen" bestimmt. So erfuhr etwa Roosjes Neffe Paul Glaser erst von den jüdischen Wurzeln seiner Familie, als er bei einem Besuch im Konzentrationslager Auschwitz zufällig auf einen Koffer mit seinem Familiennamen stieß. In seinem Buch "Die Tänzerin von Auschwitz" beschreibt er das Leben seiner Tante anhand erhaltener Dokumente, Briefe und Fotos. Ergänzt um Filmaufnahmen entwickelte Paul Glaser 2016 die Ausstellung, die am Donnerstag in der Katharinenkirche eröffnet wird. Dass die Ausstellung nun auch in Osnabrück zu sehen sein wird, ist einer zufällige Zug-Begegnung Paul Glasers mit dem damaligen Osnabrücker Citypastor Martin Wolter zu verdanken. Der Begegnung folgten ein gemeinsamer Vortrag mit der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit vor zwei Jahren sowie eine Einladung zum Besuch der Ausstellung im niederländischen Enschede an Martin Wolter und Pastor Otto Weymann.

Ergänzend zur Ausstellung erstellte Pastor Otto Weymann in Zusammenarbeit mit und für verschiedenen gesellschaftliche und künstlerische Gruppen ein Begleitprogramm. Daran beteiligt sind neben Paul Glaser etwa das Inklusive Ensemble der Patsy & Michael Hull Foundation e.V. oder Anne Sibylle Schwetter als Kuratorin der Sammlung Felix Nussbaum. Eröffnet wird die Ausstellung durch Paul Glaser, Michael Grünberg (Vorsitzender der jüdischen Gemeinde) und Karin Jabs-Kiesler (Bürgermeisterin a.D.)

Die Ausstellung ist von Donnerstag, 23. Mai, bis Sonntag, 25. August, in St. Katharinen, An der Katharinenkirche 8, zu sehen. Geöffnet montags bis freitags von 10.30 bis 16.30 Uhr, sonnabends von 11 bis 12.30 Uhr und sonntags von 14.30 bis 16.30 Uhr.