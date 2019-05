Osnabrück. Der Anteil der erneuerbaren Energien im Stromsektor hat sich seit 2010 von 30 auf 80 Prozent erhöht, teilte der Landkreis Osnabrück im Januar mit. Auf Nachfrage der Grünen gibt der Landkreis nun bekannt, dass bei dieser Berechnung der Stromverbrauch des Stahlwerks Georgsmarienhütte nicht berücksichtigt wurde. Warum der Landkreis den größten Stromverbraucher der Region nicht in die Treibhausgasbilanz aufnimmt.

