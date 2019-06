Osnabrück. Auch in diesem Jahr gibt es in Osnabrück ein Sommerkulturprogramm. Das beginnt am 15. Juni mit einem Paukenschlag.

Das Osnabrücker Sommerkulturprogramm steht auf vier Säulen: Open-Air-Kino, Straßenkultur unter dem Motto "Osnabrücker Samstag", Kabarett und Kulturspaziergänge auf dem Hasefriedhof.

Mit Pauken und Trompeten startet der "Osnabrücker Samstag" am 15. Juni um 10 Uhr. Dann findet auch der bundesweite Tag der Musik statt. Mehrere Ensembles der Musik- und Kunstschule der Stadt Osnabrück spielen vor dem Theater, im Heger-Tor-Viertel, in der Krahnstraße und auf dem Markt. An diesen Orten finden sich bis zum 24. August stets samstags Künstler ein, um jeweils ab 11 Uhr die Passanten musikalisch zu begleiten.

Beim Straßenkulturprogram sind wieder bekannte Namen dabei wie Fabian von Wegen, die Happy Jazz Society, das Trommler-Duo "Go!" oder "Three to get ready". Ein Höhepunkt des "Osnabrücker Samstags" ist der Wettbewerb „Die goldene Säge“ am 3. August, der in diesem Jahr zum 25. Mal stattfindet. „Das ist mein persönlicher Lieblingsevent, ein Mix aus berührend-schönen und absurd-schrägen Darbietungen“, sagt Klaus Terbrack vom Verein Fokus, der die Veranstaltungen des Osnabrücker Sommerkulturprogramms federführend organisiert. Für die jeweiligen Veranstaltungsreihen sitzen Partner mit im Boot. Beim "Osnabrücker Samstag" ist es die Osnabrücker Marketing und Tourismus GmbH.

Beim Open-Air-Kino mischt die Film- und Bildungsinitiative (FBI) mit. Die Aufführung eines Buster-Keaton-Stummfilms gehört zu den Klassikern des Kultursommers. Am 21. Juni spielen dazu auf dem Marktplatz wieder Axel Goldbeck (Komposition) und seine Filmcombo „Die Slapsticker“ auf. Weitere Filme im Open-Air-Kino werden wieder im idyllischen Garten des Gemeinschaftszentrums Ziegenbrink am 8., 15. und 22. August gezeigt.

Ebenfalls unter freiem Himmel findet bei gutem Wetter die Kabarett-Reihe im Innenhof des Hauses der Jugend statt. Sie beginnt am 17. Juli mit Podewitz. Das Duo zeigt das Jubiläumsprogramm „25 Jahre Hummeln im Hirn“. Mit dabei sind außerdem Christoph Reuter (31. Juli), Nektarios Vlachopoulos (14. August) und Kai Magnus Sting (28. August). In dem Kabarett-Programm finden sich altbewährte Gesichter und die kommenden Stars, wie Terbrack sagt.

Bei den Kulturspaziergängen dürfen die Besucher die tolle Akustik auf dem Hasefriedhof erleben. „Die Kultur und die Umgebung schaffen eine außergewöhnliche Synergie“, sagt Terbrack. Zu sehen und zu hören sind "Days Of Wine And Roses", die am 14. Juli Akustik-Pop spielen, Funeral Jazz mit der Happy Jazz Society am 28. Juli und "a glezele vayn" mit einer weltmusikalischen Mischung rund um den Klezmer am 25. August.

Für alle Veranstaltungen gilt (mit Ausnahme der Kabarett-Abende): Eintritt frei. Das Programmheft zum „Sommer in der Stadt“ liegt an den üblichen Stellen wie den Sparkassenfilialen aus oder ist im Internet unter www.fokus-os.de abrufbar.