Osnabrück. Vor seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum im Herbst trat Chansonnier Tim Fischer im Rahmen von Gay in May noch einmal mit den „alten, schönen Lieder“ in der Lagerhalle auf.

Richard Strauß ertönt: Die Einleitung der sinfonischen Dichtung „Also sprach Zarathustra“ schallt spannungsgeladen durch den Saal der Lagerhalle. Zur Schlussfanfare tritt der Pianist auf die Bühne, nimmt am Flügel Platz...und dann wird es lustig. Erst einmal. Tim Fischer erscheint im Scheinwerferkegel und singt „Na sowas“, ein Lied, das einst unnachahmlich von Grethe Weiser geträllert wurde. In der Interpretation von Tim Fischer ist es nicht minder unterhaltsam. Denn Fischers Mimik, seine wandlungsreiche Stimme und die einfühlsamen Pianoklänge sorgen für eine Atmosphäre, die nur der gebürtige Delmenhorster so zu erzeugen in der Lage ist.

Einmal mehr ist er mit den „alten, schönen Liedern“ zu Besuch in Osnabrück. Nachdem er das Programm vor einem Jahr frisch vorgestellt hatte, legt es der Chansonnier jetzt kurz vor seinem 30-jährigen Bühnenjubiläum noch einmal auf – im Rahmen von Gay in May. Und so lässt sich das Publikum wieder auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle schicken. Denn neben den heiteren und bösen, zum Teil in breitester Berliner Schnauze vorgetragenen Songs finden sich im Programm auch die tragischen Lieder von Liebe und Tod, denen er sich voller Ernst und Pathos hingibt – mit dem Piano hinreißend begleitet von Thomas Dörschel, mit dem Tim Fischer bereits in den 90er Jahren zusammen gearbeitet hat. Immer wieder gut.