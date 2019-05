Leinen los?! Warum in Osnabrück ein Hunde-Chaos droht

Osnabrück. Bissiger Hund versus zahnloser Papiertiger: In Osnabrück ist der ganzjährige Leinenzwang für weite Teile der Stadt aufgehoben, weil die zugehörige Verordnung unbemerkt ihr Verfallsdatum überschritt. Und das bereits Ende 2017. Bei den Bürgern dürfte diese Behördenpanne für tierisch Aufregung sorgen. Ein Kommentar.

