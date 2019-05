Osnabrück. An den Feiertagen Christi Himmelfahrt, 30 Mai 2019, Pfingstsonntag, 9. Juni 2019, und Pfingstmontag, 10. Juni 2019, gibt es geringfügige Änderungen der Öffnungszeiten im Moskaubad, Schinkelbad, Nettebad und Nettedrom in Osnabrück.

Moskaubad: Sowohl an Christi Himmelfahrt als auch an beiden Pfingstfeiertagen sind das Hallenbad und das Freibad von 7 bis 21 Uhr und der Dschungel von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

Nettebad & Loma-Sauna: An Christi Himmelfahrt und Pfingsten gelten im Sportbad, Freizeitbad, Außenbereich und in der Loma-Sauna die normalen Öffnungszeiten, wobei die Damensauna am Pfingstmontag entfällt und zu einer Gemeinschaftssauna wird.

Nettedrom: Die E-Kartbahn am Nettebad hat an Christi Himmelfahrt sowie an beiden Pfingstfeiertagen jeweils in der Zeit von 11 bis 22 Uhr geöffnet.

Schinkelbad: Das Cabriosol und der Sportbadbereich des Schinkelbades sind an Christi Himmelfahrt von 6 bis 20 Uhr sowie an beiden Pfingstfeiertagen jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet.