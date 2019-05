Umgezogen und umbenannt wurde die Messe „DeMO“, die nicht mehr im Hyde Park stattfindet wie noch 2016, als dieses Foto entstand. Sie heißt jetzt „C’est la vie“ und empfängt am Sonntag im Ballhaus ihre Besucher. Foto: Archiv/Moritz Frankenberg

Osnabrück. Neuer Name, neuer Ort, mehr Aussteller – so lässt sich die Designmesse „C’est la vie“ auf den Punkt bringen, die am Sonntag, 26. Mai 2019, im Ballhaus des Alando Palais am Pottgraben stattfindet. Die „DeMO“, wie die Messe früher hieß, ist Geschichte – auch wegen „Fridays for Future“.