Osnabrück. Wie lässt sich Kindern Lesen und Schreiben am besten vermitteln? Darüber gehen die Meinungen bekanntlich weit auseinander. Ein alternativer Ansatz stammt von der aus der Region stammenden Pädagogin und Sprachdidakterin Christa Röber. In Osnabrück stellte die Professorin nun ihr alternatives Lehrwerk „Die Kinder vom Zirkus Palope“ vor.

Christa Röber setzt auf die sogenannte silbenanalytische Methode. Damit setzt sich von vielen anderen neueren wie auch traditionellen Methoden des Lesen- und Schreibenlernens deutlich ab.

Die ersten zwei Jahre sind entscheidend

99,9 Prozent aller Kinder lernten zu Anfang einzelne Laute, erläuterte Röber, die auf Einladung des Fachdienstes Bildung der Stadt und des in Osnabrück ansässigen Vereins zur pädagogischen Arbeit mit Kindern aus Zuwandererfamilien (VPAK) in ihre alte Heimat gekommen war. Das ist ihrer Meinung nach das falsche Vorgehen. Es führe dazu, dass ein Fünftel der Schüler in der vierten Klasse nicht richtig lesen und schreiben könne. Die ersten ein bis zwei Schuljahre seien entscheidend. Kinder, die es in dieser Zeit nicht lernten, könnten es auch in der vierten Klasse noch nicht.

Röber, die in Bad Rothenfelde geboren wurde uns einst in Osnabrück studiert hat, kennt die Thematik der Sprachvermittlung aus verschiedenen Blickwinkeln: 20 Jahre war die heute 73-Jährige als Lehrerin tätig, sie hat Fortbildungen für Lehrer und Sprachförderkräfte geleitet, war Professorin an der Pädagogischen Hochschule und später an der Universität Freiburg. Außerdem leitete sie viele Jahre den VPAK. Ihre Methode hat sie mit Mitarbeitern und Unterstützern im Laufe von 30 Jahren entwickelt und darauf basierend seit 2012 ein Schulbuch verfasst: „Die Kinder vom Zirkus Palope“.

Laute zu Silben bündeln

In Tonaufnahmen führte die Wissenschaftlerin vor, wie Kinder am Ende der ersten Klasse versuchen, Wörter zu lesen, indem sie die Laute einzelner Buchstaben artikulieren. Das wirkt schwerfällig und kommt der Aussprache des Wortes kaum nahe. Die Kinder können die Buchstaben nicht zu Silben bündeln, geschweige denn die Silben korrekt betonen. Sie haben große Schwierigkeiten, die Wörter zu erkennen. „Kinder müssen für das Lesen der Wörter am Anfang die Buchstabenfolge silbisch bündeln“, erklärte Röber. „Ich sage das aus diesem Grunde so intensiv, weil Sie das in keinem anderen Lehrbuch finden.“

Nach ihrer Methode lernen Kinder Laute nicht isoliert, sondern im Zusammenhang kennen. Wesentlich ist, dass sie Silben als solche erkennen, dass sie lernen, dass ein Vokal eine Silbe kennzeichnet, welche Silben betont und welche nicht betont werden, abhängig von ihrer Position im Wort – also dass es Betonungsmuster gibt. Dazu müssten sie Schrift betrachten: „Das Betrachten der Schrift geht dem Schreibenlernen voraus. Erst kommt das Lesen mit einer bestimmten Analyse des Gelesenen, und dann kann ich schreiben.“ Das sei auch insofern sinnvoll, als die Schriftsprache vom Gesprochenen abweicht.

Digitales Lehrmaterial kostenlos

Die Arbeit an „Die Kinder vom Zirkus Palope“ ist noch längst nicht abgeschlossen. Bislang liegt Lehrmaterial für die ersten drei Schuljahre vor – in Form von Arbeitsheften, Büchern und begleitenden CDs mit Musik. Material für die vierte Klasse ist im Entstehen. Der strukturierte, analytische Ansatz wird über Worte hinaus beim Satzbau und beim Lesen von Sätzen fortgesetzt. Kinder brauchen diese Struktur, davon ist Röber überzeugt. Es gebe Untersuchungen, die das belegten.

Anzeige Anzeige

Das Thema des Zirkus, die liebevolle Gestaltung durch den Osnabrücker Illustrator Hinrich van Hülsen und nicht zuletzt die Lieder von Linda Kauffeldt sollen dazu beitragen, dass Kinder mit diesem Material gerne lernen. Ab Anfang August soll es kostenlos online heruntergeladen werden können. Für die weitere Finanzierung des Projekts, für das der in Osnabrück ansässige gemeinnützige Verein für schriftsprachstrukturierende Didaktik verantwortlich zeichnet, wurde jüngst eine Crowdfunding-Aktion im Internet gestartet, unter anderem, um auch die Bereitstellung gedruckter Bücher und Arbeitshefte zu ermöglichen. Mehr Informationen unter zirkus-palope.de.