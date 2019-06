Osnabrück. Wer Mathe, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik (Mint) studiert, der hat gute Chancen auf dem Jobmarkt. Die Osnabrücker "Mint-Sommerakademie" will interessierten und begabten Schülern deshalb schon in der achten Klasse den Praxisbezug zu den naturwissenschaftlichen Fächern näherbringen.

Rund 60 Schüler aus Stadt und Landkreis Osnabrück haben Ende Mai an der vierten "Mint"-Sommerakademie, einer Kooperation zwischen Universität, Hochschule und dem Osnabrücker Schüler-Forschungs-Zentrum, teil. Der Koordinator der Sommerakademie und ehemaliger Schulleiter des Gymnasiums "In der Wüste", Reinhardt Fulge, fasste das Konzept der Akademie zusammen: "Wir wollen bereits in frühen Jahren das Interesse am Mint-Bereich wecken und umsetzen."

Der Stoff, aus dem die Windräder gemacht sind

Die zehn teilnehmenden Gymnasien aus Stadt und Landkreis Osnabrück wählten begabte Schüler aus der achten Jahrgangsstufe aus, welche nun an jeweils zwei der insgesamt zwölf Kurse an Uni und Hochschule teilnehmen. Im Fokus beim Thementag der Kunststofftechnik am Westerberg: ein "Beachball"-Schläger in Eigenproduktion. Kursleiter und wissenschaftlicher Mitarbeiter Martin Wachtel erklärte: "Wir verändern Kunststoffe mit Fasern. Dadurch werden sie fester und stabiler."

Über ein Vakuumdruckverfahren passten die Wissenschaftler den Kunststoff dem jeweiligen Zweck an, sagte Wachtel. "Wir stellen uns so einen maßgeschneiderten Werkstoff her." So ein Material, wie Wachtel weitergehend erläuterte, werde auch in den Rotorblättern von Windenergieanlagen verwendet.

Fünf Tonnen für den eigenen "Beachball"-Schläger

Der Vorteil des mit Glasfasern durchzogenen Stoffes liege für Wachtel gegenüber Metall klar auf der Hand: "Stahl hält weniger aus und ist sieben Mal so schwer." Für den "Beachball"-Schläger präparierten die Kursteilnehmer einen Kunststoffkern in der Form des Schlägers aus und bedeckten ihn mit einem Glasfaser-Zuschnitt.

Über eine Luftpumpe und eine Folienabdeckung wurde dieses lose Gefüge dann unter Vakuumdruck gesetzt. Ron Köller, studentische Hilfskraft im Kunststofftechnik-Labor, erläuterte die Wucht dieses Vakuums: "Der Druck, der gerade auf den Schlägern lastet, entspricht einer Last von fünf Tonnen."

Anzeige Anzeige

Akademie mit Mädchenanteil von rund 60 Prozent

Abschließend ließen die Nachwuchsforscher zur Versiegelung speziellen Harz unter die Folie fließen - und fertig war das Hightech-Spielgerät. Reinhardt Fulge verdeutlichte daran den intendierten Lerneffekt der "Mint-Sommerakademie": "Wir wollen zeigen, dass die Herstellung solcher Produkte kein aufwändiger Prozess sein muss."

Der Mädchenanteil in diesem Jahr sei im Übrigen bei rund 60 Prozent gewesen, wie Reinhardt Fulge erwähnte. Das ist untypisch für die Mint-Fächer, die im Studium tendenziell eher männlich dominiert sind. Für Fulge setzt sich damit der von ihm beobachtete Trend fort, dass mehr Mädchen und junge Frauen sich für die Mint-Fächer interessierten: "Ich sehe da eine sehr positive Entwicklung."