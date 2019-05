Belm. Ein 79-Jähriger aus Belm wird seit Samstagnachmittag vermisst. Die Belmer Polizei bitte um Mithilfe.

Wie die Polizei mitteilt, wurde Volker V. zuletzt am Samstag gegen 14 Uhr in einem Wohnheim am Astruper Weg in Belm gesehen. Er ist möglicherweise orientierungslos und hat Gleichgewichtsstörungen. Der Senior ist 1,76 Meter groß und schlank.

Er trägt eine Brille mit einem runden Gestell und ein Cappy. Bekleidet ist der 79-Jährige mit einer schwarzen Hose, einem dunklen Pullover und weiß/grauen Sportschuhen der Marke Asics. Außerdem trägt er vermutlich eine dunkelgraue Lederjacke.

Volker V. ist sehr kommunikativ, hat beim Gehen eine leichte Schieflage und dürfte mit einem Gehstock unterwegs sein.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Belm, Telefon 05406/807790.