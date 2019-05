Osnabrück. Die Europawahl am Sonntag, 26. Mai 2019, ist nur für Erwachsene. Testweise durften aber auch Kinder und Jugendliche bereits wählen, bei einer bundesweiten U-18-Europawahl. In Osnabrück liegen die Grünen bei den jungen Menschen wie erwartet vorne. Aber es gibt auch einige Überraschungen bei der Jugendwahl.

Alle unter 18-Jährigen konnten am 16. Mai ihre Stimme zur Europawahl im Marcel-Callo-Haus in Osnabrück abgeben. Die Aktion war Teil der deutschlandweiten U18-Wahl einen Tag später.

94 gültige Stimmen

Vera Seeck, Referentin für das Projekt "Soziale Gerechtigkeit", zieht eine positive Bilanz. Die Wahl in Osnabrück sei recht spontan organisiert worden und das Wetter war regnerisch. Trotzdem gab es 94 gültige Stimmen und ein reges Interesse an den Parteien und ihren Inhalten. Man hätte gemerkt, dass die jungen Menschen die Wahl als Wertschätzung begreifen und es viel Redebedarf gibt, so Seeck. Hauptsächlich 12- bis 16-Jährige haben gewählt. Die meisten Schüler kamen von der Domschule in das einzige Wahllokal der U-18-Europawahl in der Stadt.

Die Grünen setzten sich in Osnabrück mit 36,17 Prozent durch. Im Bundesschnitt erzielten die Grünen mit 28,88 Prozent ebenfalls ein gutes Ergebnis. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2017 hatten die Grünen bei den volljährigen Wählern 8,9 Prozent erreicht.

Bei den Osnabrücker Jugendlichen folgte hinter den Grünen die CDU mit 22,34 Prozent, ungewöhnlich hoch für eine Jugendwahl, der bundesweite Wert liegt bei gerade einmal 12,66 Prozent. Damit war die CDU bei der lokalen Jugend fast so beliebt wie bei den deutschen Erwachsenen, die der CDU vor zwei Jahren 26,8% der Zweitstimmen gaben.

Tier- und Umweltschutz-Parteien beliebt

Die SPD kam bei den jungen Wählern im Marcel-Callo-Haus auf 17,02 Prozent, etwas mehr als die bundesweiten 15,01% und etwas weniger als die 20,5% bei der Bundestagswahl 2017.

Auffällig war die Beliebtheit von Parteien, die sich für Tier- und Umweltschutz einsetzen. Die Aktion Parteien Tierschutz, Tierschutzallianz, die Partei für Tiere und die Tierschutzpartei erhielten zusammen 9,57 Prozent der Stimmen bei der U18-Wahl in Osnabrück.

AfD in Thüringen stärkste Partei

Für die AfD stimmten 2,13 Prozent der Osnabrücker Jungwähler und damit weniger als im Deutschlandvergleich: hier holte die AfD 6,73 Prozent bei den jungen Menschen. Auch dieser Wert liegt unter dem Ergebnis von 12,6% bei der Bundestagswahl 2017. Ungewöhnlich hoch fiel das Ergebnis in Thüringen aus. Dort ist die AfD bei den unter 18-Jährigen die stärkste Partei, mit 18,58 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern holte die rechsradikale NPD 4,56 Prozent bei der Jugendwahl.

Die Partei und die Linke bekamen in Osnabrück keine der 94 Stimmen. Auf Bundesebene holte Die Partei 4,18 Prozent und die Linke 6,97 Prozent.

Die weiteren Ergebnisse für Osnabrück und ganz Deutschland finden sie hier.