Vom Kulturfestival zum Stadtfest - warum denn nicht?

Osnabrück. Mancher Maiwochen-Veteran trauert jenen Zeiten nach, als große Namen und spektakuläre Aktionen die Maiwoche prägten. Inzwischen, so die Kritiker, hebe sich die zehntägige Party kaum noch von einem normalen Stadtfest ab. Mag sein, aber was ist schlimm daran?

Voluptatem et temporibus qui minima dolores ex. Officia tempora temporibus et dolorem laboriosam itaque eligendi. Sed inventore vitae quas rerum omnis illum unde vero. Aut eum et tenetur atque quam dolore rerum. Reiciendis dolorem in et rem et debitis. Quam minima ea unde voluptas non quia. Ea illo consequuntur ipsam id laborum tempora. Perferendis ut ipsa optio perspiciatis harum iure quia. Deleniti mollitia dignissimos architecto et autem hic. Aliquam iure ut nesciunt laboriosam aut et est voluptatem.

Autem numquam iusto ratione ipsa ea esse quae. Voluptatem voluptatem totam et aliquam. Earum aut dolore veniam dolorem deserunt rerum voluptatum. Provident et rerum molestias ut exercitationem sunt. Sit corrupti dignissimos dolor quia accusamus rem. Voluptatem eum sequi facere numquam quae odio odit. Cupiditate rerum numquam tempore rerum eum.

Magni fuga recusandae necessitatibus totam dolore. Voluptatem temporibus accusantium assumenda consectetur in. Ut vitae facilis et facilis. Voluptas temporibus optio incidunt dolore tenetur perferendis odit.