Osnabrück. Seit etwa einem halben Jahr ist Reiner Heiken bei Osnabrücks Logistiker Hellmann am Steuer. Vorgefunden habe er ein Unternehmen, das besser aufgestellt ist als erwartet, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. Im Sommer soll die Restrukturierung abgeschlossen sein.

Der erste Eindruck zählt, und der war bei Reiner Heiken positiv, als er im vergangenen Jahr zum Osnabrücker Logistik-Konzern Hellmann gewechselt ist. „Es ist ein spannendes, gut aufgestelltes Unternehmen – die Dynamik und auch das Potenzial übertreffen dabei meine Erwartungen“, sagte er. Allerdings gibt es auch einen Aspekt, wo er Hellmann im Vorfeld besser eingeschätzt hatte.





„Ich hätte mir mehr mittelständische Kundschaft gewünscht.“





Um diesen Markt habe man sich in der Vergangenheit nicht genug gekümmert. „Gerade im deutschen Markt liegt in dieser Kundegruppe viel Potenzial. Für mich ist das auch naheliegend für ein mittelständisches Familienunternehmen wie Hellmann“, findet der Vorstandsvorsitzende.



Heute gut aufgestellt

Er sieht jedoch auch einen Grund dafür, dass der Fokus des Logistik-Konzerns mit Sitz am Osnabrücker Hafen über den Mittelstand hinweggegangen ist. „Die letzten Jahre in der Restrukturierung haben viel Kraft gekostet und der Fokus lag eher auf internen Strukturen. Dennoch waren diese Jahre notwendig. Hellmann ist heute solide aufgestellt und wir können uns jetzt auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens konzentrieren.“

Dennoch, mit dem zurückliegenden Geschäftsjahr ist Reiner Heiken sehr zufrieden. Das Vorsteuerergebnis (EBT) hat sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht und beläuft sich nun auf 71 Millionen Euro. Der Konzernumsatz blieb mit 2,5 Milliarden Euro stabil, beim Rohertrag konnte sich das Unternehmen um rund fünf Prozent verbessern. Und auch die Restrukturierung ist nach drei Jahren weit fortgeschritten. „Ich würde sagen, wir haben zwei Drittel abgeschlossen.“ Die eigentliche Herausforderung liege jedoch noch vor dem Unternehmen. Denn durch Kostenreduzierungen sei es einfach, wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen. Heiken sagt:

„Irgendwann muss man aus diesem Modus jedoch raus und nachhaltig und gesund wachsen. Vor diesem Schritt stehen wir jetzt. Wir wollen investieren - in unsere Prozesse, aber auch in unsere Mitarbeiter.“





Den Grundstein dafür hat auch das zurückliegende Geschäftsjahr gelegt. Zu dem guten Ergebnis in vergangenen Jahr trugen laut Heiken maßgeblich die Mengensteigerungen in den einzelnen Produktsparten bei. „Wir hatten eine sehr gute Seefracht-Entwicklung weltweit“, berichtet der Vorstandsvorsitzende. Um sechs Prozent seien die Mengen gestiegen und auch die Margen haben sich gut entwickelt, sagt Heiken. „Das war das beste Seefracht-Jahr seit Langem.“ Die stärksten Routen für Hellmann lägen zwischen Europa und Asien sowie Asien und Nordamerika. Stark wachsend ist laut Vorstandsvorsitzendem die Strecke Europa- Mittel- und Südamerika, vor allem Mexiko. Aber auch die Mengen von Asien nach Südamerika würden zunehmen.

Auch die Luftfracht hat sich laut Hellmann-CEO steigern können – allerdings nicht in dem Umfang, wie es sich Heiken gewünscht hätte. „Meine Erwartung ist höher. Da ist noch Luft nach oben.“ Allerdings sei die Nachfrage im Luftfrachtbereich aktuell gering. Für Heiken ist das auch dem Handelskrieg zwischen den USA und China geschuldet.





„Das hat Auswirkungen auf die Volumina. Die Einführungen von US-Zöllen haben am Jahresende zu Vorratslagerung geführt, entsprechend sind ist das Volumen in einigen Bereichen jetzt im ersten Quartal zurückgegangen.“





Solche Marktverzerrungen gebe es auch aufgrund des Brexits. Die politischen Entwicklungen im Mittleren Osten seien ebenfalls nicht förderlich und würden den Konsum in der Region negativ beeinflussen.

Der Landverkehr hingegen habe sich sehr gut entwickelt, insbesondere mit Blick auf die europäischen Verkehre, die Teilladnungs- und Komplettladungsverkehre und auch im nationalen Stückgut habe man optimiert, so Heiken. „Hier sind wir aber auch noch nicht am Ende angekommen. Und wir müssen insgesamt noch effizienter werden.“





Mit Blick auf die Schiene hat sich insbesondere der Verkehr nach Asien gut entwickelt. Der Bereich Rail Solutions International auf der sogenannten eisernen Seidenstraße hat im Vergleich zum Vorjahr einen TEU-Zuwachs von mehr als 20 Prozent verbucht. Auch strategisch wichtige Neukunden konnte das Unternehmen gewinnen, sagt der Vorstandsvorsitzende. Erst jüngst hat Hellmann einen Vertrag mit dem Automobilhersteller Porsche geschlossen. 8000 Fahrzeuge werden von Bremerhaven aus pro Jahr in Richtung Chongqing gebracht.

Kontraktlogistik als viertes Standbein soll wachsen

Die Kontraktlogistik ist neben See-, Luftfracht und den Landverkehren das vierte Standbein des Osnabrücker Logistikers. Im Vergleich zum Wettbewerb sei es jedoch noch ein kleines Feld, so Heiken. „Wir wollen jedoch unsere speditionellen Dienstleistungen weiter mit einer logistischen Dienstleistung verknüpfen. Das heißt, nicht nur die Ware transportieren, sondern auch zwischenlagern, veredeln, weiterverteilen. Da gibt es Bedarf auf der ganzen Welt.“ Das wolle das Unternehmen global weiter ausbauen, nachdem man sich im vergangenen Jahr von unprofitablem Geschäft getrennt hat.

Trotz der guten Entwicklung ist Heiken, der zusammen mit Finanzvorstand Michael Noth seit Beginn des laufenden Geschäftsjahres erstmalig ein familienfremdes Management bildet, mit der Produktivität noch nicht in allen Bereichen zufrieden. An den Exportverkehren hat das Unternehmen zum Beispiel für den Vorstandsvorsitzenden noch zu wenig Anteil.

„Im Warenverkehr aus Deutschland heraus waren wir nicht stark genug. Da ist für uns noch Potenzial.“





Dennoch, auf die gute Entwicklung der vergangenen Jahre soll nun weiter aufgebaut werden. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Reiner Heiken ein ähnliches Ergebnis wie 2018 – allerdings unter schwereren Rahmenbedingungen. Ein Personalauf- oder –abbau ist nicht geplant. „In erster Linie wollen wir gesund wachsen.“





Und auch investieren. „Osnabrück ist für uns als Gründungsort und als internationales Headquarter auch langfristig ein ganz wichtiger Standort, den wir weiter ausbauen wollen. In diesem Zusammenhang planen wir zum Beispiel, uns hier als Minderheitsgesellschafter an einem Terminal für den Kombinierten Verkehr zu beteiligen", so Heiken. Darüber hinaus werde auch in die bestehenden Standorte in Osnabrück investiert, um die logistischen Prozesse, aber auch das Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter zu verbessern.