Osnabrück. Das Osnabrücker Symphonieorchester unter Leitung von Andreas Hotz bringt offene und versteckte Ähnlich-keiten zwischen zwei sinfonischen Werken zum Ausdruck.

Wie in allen Konzerten der "Reihe Aufgeklärt" holt Musikwissenschaftler Stefan Hanheide zunächst weit aus. Mehrfach, so Hanheide, habe Wolfgang Amadeus Mozart künstlerisch auf seinen älteren Kollegen Joseph Haydn reagiert: Anfangs bei der Komposition von Streichquartetten, später auf dem Gebiet der Sinfonik. So erkläre es sich, dass Mozart seine berühmte 40. Sinfonie in g-Moll verfasst habe, nachdem er Haydns Sinfonie Nr. 83 in dieser Tonart gehört hatte. Musikstudentin Natascha Take berichtet dazu von den Reaktionen des Pariser Publikums, welches Haydns "Pariser Sinfonien" in Uraufführungen erleben durfte.

Beim Allegro spirituoso der Haydnschen Sinfonie "La Poule" (Die Henne) stellen Osnabrücks Symphoniker die Leidenschaft des ersten Themas und den humorigen Klangsinn des zweiten Themas einander gekonnt gegenüber. Im Andante gelingt es ihnen, die fast schüchternen Tonwiederholungen einzelner Streicher mit einem wuchtigen Tutti zu beantworten.Beim Menuett treten die Holzbläser deutlicher hervor. Im heiteren Finale gewinnen sie fast die Überhand.

Mozart 40. Sinfonie beginnt ebenfalls voller Leidenschaft. Das chromatisch verlängerte erste Thema tragen die Symphoniker besonders energisch vor. Die im Andante enthaltenen Tonrepetitionen erscheinen hier durch Gegenstimmen verdeckt. Mozarts Menuett verharrt in Moll, nur das Trio wendet sich zum Dur. Konsequenter als Haydn, greift Mozart beim Finale den Moll Affekt wieder auf. Voller Dramatik jagt Hotz sein Orchester durch ständig wechselnde Schwerpunkte zwischen Streichern und Bläsern. Die Zuhörerschaft ist begeistert!