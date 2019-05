Osnabrück. 25 Jahre hing die Stadtwächteruniform im Schrank des Spielmannszug Osnabrück-Haste. Anlässlich des Deutschen Musikfestes Ende Mai wurde die Uniform entstaubt, gereinigt und wieder in Form gebracht. Dies ermöglichte eine Spende des Osnabrücker Clubs in Höhe von 2500 Euro.

"Wir hatten zwei Möglichkeiten: entweder entsorgen wir die Uniform oder wir bringen sie auf Vordermann", sagte Oliver Schevemann, erster Vorsitzende des Spielmannszuges. Ursprünglich wurde diese angefertigt, um die Stadt bei Veranstaltungen und Festen zu repräsentieren und so hatte der Spielmannszug mit der Stadtwächteruniform in seiner Anfangszeit noch Auftritte beim jährlichen Steckenpferdreiten. Über die Jahre geriet diese musikalische Tradition in Vergessenheit und die Uniform landete, selten getragen, im Schrank. Dies soll sich nun ändern und die traditionelle Kleidung beim diesjährigen Deutschen Musikfest zum Einsatz kommen. "Ich hoffe, dass das nicht etwas einmaliges wird, sondern wir die Uniform künftig regelmäßig bei städtischen Auftritten sehen werden", so Bürgermeister Burkhard Jasper.





Dem Osnabrücker Club ist daran gelegen die Identifikation der Bürger mit der Stadt zu fördern. Aus diesem Grund entschied sich der Club dem Spielmannszug mit einer Spende von 2500 Euro zu unterstützen, damit die Uniform beim Musikfest getragen werden kann. Mit dieser Summe war es möglich, die Uniform reinigen zu lassen und neue Hüte und Stiefel zu besorgen. Beim Festzug durch die Stadt beim Deutschen Musikfest wird diese in Hochglanz strahlen, wenn die Musiker den Zug anführen. Zudem hat sich der Verein für die Deutschen Meisterschaften beim Musikfest qualifiziert und wird beim 360 Grad Konzert spielen.

Heutzutage sei es immer schwierige für Spielmannszüge, neue Mitglieder und Musiker zu erhalten, sagte Schewemann bei der symbolischen Spendenübergabe. Um auch weiterhin für junge Musiker attraktiv zu sein, stellte der Verein von Klappenspiel- auf Konzertflöten um. "Hätten wir diese Umstellung nicht gemacht, gäbe es uns heute nicht mehr. Die traditionellen Klappenspielflöten sprechen die Kinder heute nicht mehr an", so Schewemann. Der Spielmannszug versuche sich der Zeit anzupassen, im Trend zu gehen und regelmäßig an Wettbewerben teilzunehmen. Heute setzt sich dieser aus etwa 25 Musikern zwischen 16 und 30 Jahren zusammen und hat eine aktive Jugendarbeit. "Wir sind eine junge Truppe und nicht wirklich ein Verein, sondern vielmehr eine Familie und Freundeskreis", schwärmte Schewemann.

Der Spielmannszug probt jeden Freitag von 19 bis 21 Uhr im Haus St. Raphael. Wer sich diesem anschließen möchte, kann einfach vorbei kommen.