Osnabrück. Nächsten Dienstag ziehen schon die Bewohner ein. Nach zweijähriger Bauzeit und noch längerer akribischer Planung wurde der Neubau der AWO Wohnanlage Sutthausen am Mitte Mai mit einer symbolischen Schlüsselübergabe feierlich eingeweiht. Die topmoderne Wohnanlage nimmt 56 Personen mit seelischen Behinderungen im Rahmen der Eingliederungshilfe auf.

Harald Groth, Vorsitzender des Vorstands und der Geschäftsführung der AWO Weser-Ems, brachte in seiner Rede historische Zustände in der Psychatrie und die Verbesserungen die darauf erfolgten in Erinnerung: Von Betten in Schlafsälen über Doppelzimmer bis hin zum zeitgemäßen Wohnen in Einzelzimmer mit eigenem Bad. Die AWO Wohnanlage Sutthausen ist genau so ein Projekt. Die Bewohner verfügen nicht nur über eigene Appartements mit Bädern, auch eigene Türklingeln und Briefkästen fördern die Privatsphäre. „Wir hoffen hier deutlich zu machen dass die Arbeiterwohlfahrt, was die Betreuung psychisch Kranker, chronisch Kranker angeht, nicht nur eine moderne Einrichtung schafft sondern auch dahinter moderne Konzepte vertritt. Es geht nun mehr um Selbstbestimmung der Bewohner als dies in den letzten 30 Jahren der Fall war“, sagte Groth.

Der Mensch im Mittelpunkt

In dem dreiflügelig angelegten Gebäude leben jeweils acht Personen in sieben Wohngruppen zusammen. Jede Gruppe verfügt über eine eigene Wohnküche, einen Wäscheraum und einen Gemeinschaftsraum. Ambiente und Einrichtung sind hell, modern und bis ins Detail durchdacht. Konzeptionell soll der Neubau die Selbstständigkeit der Bewohner so stark wie möglich fördern. Der zentrale Leitgedanke ist Hilfe zur Selbsthilfe. Das Essen wird in den Wohngruppen zubereitet und Aktivitäten des täglichen Lebens werden wenn nötig unterstützt. Menschen mit krankheitsbedingten Teilhabeeinschränkungen können durch Angebote wie etwa die Lehrküche oder Kreativarbeiten ihre Fähigkeiten verbessern. Auch Paare können ein Appartement bewohnen.







Heiger Scholz, Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, würdigte den Wandel und die Herausforderungen der sich die Arbeiterwohlfahrt stellt. „Die Aufgaben der AWO ändern sich, die Aufgabe bleibt“, sagte Scholz. „Und trotzdem wird keiner behaupten dass wir am Ziel sind. Vom Ziel einer alle Menschen einschließenden Gesellschaft. Das ist es noch lange hin. Künftig geht es darum: was braucht der Einzelne, die Einzelne, die hier vor Ort ist?“

Neubau war erforderlich

Anzeige Anzeige

Während der Bauarbeiten mussten die Bewohner in eine Pflegeeinrichtung im Stadtteil Schölerberg umziehen. Carsten Rengermann, Einrichtungsleiter der AWO Wohnanlage Sutthausen, freute sich dass die Bewohner nun zurückkehren: „Und zwar in zwei Gebäude, eines zum Wohnen und eines für die Tagesfunktion.“ Die frühere Einrichtung die abgerissen wurde, entsprach nicht mehr dem Bewohnerwohl. So gab es etwa nur einen zentralen Speisesaal, kaum Einzelzimmer und keinen Bewegungsraum. „Es gab zahlreiche und schwerwiegende Gründe für unsere Ziele die Wohnqualität deutlich zu verbessern und die baulichen Voraussetzungen für unsere Betreuungsangebote zu schaffen.“