Osnabrück. Im Rahmen des deutsch-polnischen Schüleraustauschs an der Thomas-Morus-Schule in Osnabrück hat in der Kunst-Werkstatt der städtischen Musik- und Kunstschule ein gemeinschaftliches Gestaltungsprojekt zum Thema Frieden stattgefunden.

Es wurde konzentriert gehämmert, geknetet, geschmirgelt, gefeilt oder gepinselt rund um drei große Tische in der Kunst-Werkstatt der städtischen Kunst- und Musikschule am Johannistorwall. 16 Schüler der Thomas-Morus-Schule und fast ebenso viele aus dem kleinen polnischen Dorf Lamkowo in der Partnergemeinde Olsztyn nahe der russischen Grenze hatten sich dort Mitte Mai zusammengefunden, um sich auf unterschiedliche künstlerische Ausdrucksweise mit dem Thema Frieden zu beschäftigen. Die von Fokus-Mitarbeiterin Anna Nezel organisierte Aktion war der Abschluss eines Gegenbesuchs im Rahmen eines vom deutsch-polnischen Jugendwerk geförderten Schüleraustauschs, den die Oberschule in Haste seit zwölf Jahren möglich macht – nicht zuletzt dank einer kontinuierlichen Förderung durch das deutsch-polnische Jugendwerk.

Gruppenarbeit mit Materialvielfalt

Die erste Aufgabe, die Kunsttherapeutin Anja Hockmann den Schülern gestellt hat, bestand darin, in den Räumlichkeiten der Werkstatt Symbole für den Frieden zu finden und diese zu erläutern. Danach wurden Blätter verteilt, auf denen jeder einzelne Teilnehmer seine ganz persönlichen Assoziationen zum Verhältnis von innerem und äußeren Frieden aufmalen konnte. Computer neben Teetassen waren darauf am Ende ebenso zu sehen wie eine aus dem Käfig fliegende Friedenstaube oder ein kleines Herz auf rotem Grund. Das passte zu der Direktive, dass die Schüler intuitiv und „aus dem Herzen heraus“ arbeiten sollten, wie Hockmann betonte. Der Prozess sei dabei wichtiger als das Ergebnis. Das galt umso mehr für die anschließenden, dreidimensional gestalterischen Gruppenarbeiten, bei denen sich die Schüler an so unterschiedlichen Materialien wie Speckstein, Holz, Kupfer, Ton, Gips oder Draht ausprobieren konnten. Einzelne Figuren oder Würfel mit Buchstaben wurden dann zu verschiedenen Gemeinschaftsobjekten zusammengefügt. Zusammengewachsen ist auch die deutsch-polnische Schülergruppe, die an den Tagen zuvor nicht nur gemeinsam das Rathaus des Westfälischen Friedens besucht hat, sondern etwa auch das Klimahaus in Bremerhaven, das Museum zur Varusschlacht in Kalkriese oder das Stadion des VfL Osnabrück.





Nonverbale Kommunikation

Bereits im Diözesanmuseum konnten sie selbst aktiv werden, indem sie dort zum Thema Schreiben und Schrift buchstäblich zur Feder greifen durften. Neben Ausflügen und Besichtigungen sind solche „praktischen“ Aktionen, bei denen sich die Schüler untereinander verständigen, austauschen und abstimmen müssten, ein wichtiger Bestandteil des Austauschs, betonte Projektleiterin Gertrud Kassing von der Thomas-Morus-Schule. Ihre Kollegin und Kunstlehrerin Annette Schierhölter ergänzte dazu, dass dies auch oft „mit Händen und Füßen“ gelungen sei. Wenn nicht, fiel Schülerin Olivia die Rolle der Simultandolmetscherin zu, da sie die einzige in der Gruppe war, die sowohl Deutsch als auch Polnisch beherrscht. Untergebracht waren die polnischen Gäste in Osnabrücker Familien – samt vier Lehrern und zwei Busfahrern, die sie über Nacht wieder zurück in ihr rund 1200 Kilometer entferntes Heimatdorf brachten. Mit selbstgemachten Kunstwerken im Gepäck, die sie für immer an ihren Besuch in der Friedensstadt erinnern werden.