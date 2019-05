Osnabrück. Auf der Sportanlage Klushügel haben Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) Pottgraben nun einen Spendenlauf veranstaltet, dessen Einnahmen ganzheitlich an das Spendenprojekt "Madagaskar – Das Dorf macht Schule" des Hilfswerks "Misereor" und dessen Partnerorganisation "Vozama" gehen. Im Rahmen des Projekts werden Schulen in Madagaskar gebaut.

Unter dem Motto "Schüler laufen für mehr Schule" liefen über den Tag verteilt insgesamt rund 200 Schüler der BBS Pottgraben für den guten Zweck und brachten so insgesamt 1.709 Euro für das Spendenprojekt zusammen. Organisiert wurde der Lauf von Schülern, die sich in der Ausbildung zu Veranstaltungskaufleuten befinden und deren Idee vor allem wegen der guten Umsetzbarkeit als Schulprojekt ausgewählt wurde.



Lange Vorbereitung

Zunächst wurde das Projekt von den Schülern in Kleingruppen theoretisch ausgearbeitet, und schließlich seit Ende Februar organisiert – teilweise auch in der Freizeit. Das Projektteam suchte die Sponsoren, die den Spendenlauf unterstützten. Allein durch gesammelte Festbeträge kam so eine Summe von 1.600 Euro zusammen. Zudem wurde durch den Aufbau einiger Fitnessgeräte und Spiele, einer Torwand und eines Glücksrades, das mit gesponserten Sachpreisen lockte, ein umfangreiches Rahmenprogramm für alle Nichtläufer geboten. Durch gespendete Lebensmittel wie Bananen, Äpfel und Wasser für die Läufer und zusätzliche Spenden für jeden gelaufenen Kilometer wurde so der Spendenlauf ermöglicht, dessen gesamter Ertrag für das Hilfswerk "Misereor" bestimmt ist.





Bildung in Madagaskar

Zusammen mit der Alphabetisierungsbewegung "Vozama" baut "Misereor" Schulen in abgelegenen Dörfern Madagaskars. In Madagaskar können rund ein Drittel der Menschen nicht lesen und schreiben. Nur zwei von drei Kindern werden überhaupt eingeschult . Das Projekt ermöglicht die Ausbildung von Lehrern und die Beschaffung von Schulmaterial. Zudem helfen die Eltern der Kinder beim Aufbau der Klassenzimmer und Bau der Möbel, um so ihren Kindern Bildung zu ermöglichen und damit einen Weg aus der Armut und Zukunftsperspektiven zu schaffen.