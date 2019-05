Osnabrück. Mit dem "Seniorpartner in School" Projekt kommen Senioren zurück an die Schulen. Jedoch nicht um wieder die Schulbank zu drücken, sondern um die Schüler ehrenamtlich zu coachen. Dafür hat die Organisation nun vom L&T-Club eine Spende in Höhe von 4840 Euro erhalten.

Wo viele verschiedene Menschen aufeinander treffen, sind Auseinandersetzungen vorprogrammiert. In der Schule lernen Kinder nicht nur mathematische Formeln und Vokabeln, sondern auch das soziale Miteinander. Und genau dabei kommt es oft zu Konflikten denn treffen dreißig Schüler auf nur einen Lehrer, entstehen häufig Auseinandersetzungen und es ist kaum möglich an jeder Stelle zu helfen und zu schlichten. Hier setzen die "Seniorpartner in School", auch Schulmediatoren genannt, an und coachen die Schüler im Eins-zu-Eins-Gespräch. Für diese ehrenamtliche Aufgabe, die die Senioren beinahe täglich leisten, überreichte der L&T-Club der Organisation am Mittwoch einen Spenden-Scheck.

Tatkräftige Unterstützung an Schulen

Die Anfrage verdeutliche die Notwendigkeit, denn immer mehr Schulen treten mit der Organisation "Seniorpartner in School" - oder zu deutsch "Senioren in Schulen" - in Kontakt, um von den Ehrenamtlichen unterstützt zu werden. Zeitgleich zur Bildung und Erziehung müssen die Schulen auch neue Lehraufträge erfüllen, wie die Inklusion zu fördern oder Sprachbarrieren der Schüler zu mindern. "Der normale Unterricht ist heutzutage nicht genug und mehr zu leisten, zeitlich kaum machbar", sagte Ulrich Freisel, Mitglied im L&T-Spendenbeirat.

Konflikte selbst lösen

Ziel der Seniorpartner sei es, den Kindern Wege aufzuzeigen, wie sie Konflikte selbst und gewaltfrei lösen können. Und das machen sie seit über einem Jahr in Osnabrück. An vier Schulen unterstützen 31 Senioren die Schüler, in ganz Niedersachsen sind es 380 Schulmediatoren. "Die Kinder sollen wieder Freunde haben, zur Schule zu gehen und wir versuchen, diesen Teil wieder in die Schulen zu bringen", sagte Herbert Staben, Landesleiter der Organisation.

Anerkennungskultur im Ehrenamt

Ehrenamtliche Arbeit zahlt sich durch Anerkennung aus und in den Fällen der Seniorpartner durch glückliche Schüler: "Der größte Lohn ist es, wenn die Kinder wieder lächelnd rausgehen", sagte Staben. Damit tragen die Ehrenamtlichen eine große Verantwortung. Um dieser gerecht werden zu können, werden die Senioren vier bis fünf Monate ausgebildet und im Verlauf ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit weiter fortgebildet. "Unser Wunsch ist es, dass die Arbeit, die hier geleistet wird, irgendwann nicht mehr nur ein Ehrenamt ist", hoffte Claudia Westerhus-Graumann, die diese Woche die Stelle als Stützpunktleiterin Osnabrücks übernommen hat.

Die Spende des L&T-Clubs soll in die Fortbildung der aktiven Mediatoren investiert werden, besonders zu den Themen Mobbing und interkulturelle Kommunikation.

Wer die "Seniorpartner in School" unterstützen und sich ehrenamtlich beteiligen möchte, kann sich telefonisch unter 0173/3618 630 oder per E-Mail an herbertstaben@outlook.de melden.