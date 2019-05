Osnabrück. Der 27. Mai ist der Stichtag für alle Eltern, die ihre Kinder für Veranstaltungen des Ferienpasses anmelden wollen. Insgesamt sind in diesem Jahr 647 Aktionen im Angebot. Die Anmeldungen müssen über ein neues Online- und Bezahl-System getätigt werden.

Das Pressegespräch zum Ferienpass 2019 fand in diesem Jahr nicht wie sonst im Haus der Jugend statt, sondern im Heinz-Fitschen-Haus. Dort ist auch das Foto für das diesjährige Plakat geschossen worden. Darauf zu sehen sind Lisa-Marie (9), Rahime (9), Mariama (8) und Phillip (10). Sie waren im vergangenen Sommer bei der Ferienpass-Aktion „Wasserspiele“ in dem Schinkelaner Zentrum und wurden gecastet. Dass sie bald auf den Plakaten in der ganzen Stadt zu sehen sind, finden sie „cool“.

Auf den Plakaten ist unter anderem zu lesen, dass die Sommerferien in diesem Jahr vom 4. Juli bis zum 14. August dauern und die Ferienpässe bei der Sparkasse, Banken, im Ferienpassbüro im Haus der Jugend, bei den Ferienpasszentren sowie im Stadthaus 2 erhältlich sind. Im Stadthaus 2 gibt es auch die kostenlosen Ferienpässe für Inhaber eines OS-Passes. Im vergangenen Jahr wurden laut Stadtjugendpfleger Nils Bollhorn 3647 solcher kostenlosen Ferienpässe ausgegeben. Für alle anderen kostet der Spaß wie in den vergangenen Jahren 10 Euro. Einen halben Ferienpass, der nur drei Wochen lang gültig ist, kostet 5,50 Euro.

Keine Änderung gibt es bei der Bädernutzung. Jeder Ferienpass-Inhaber erhält zehn Wertepunkte. Der Eintritt ins Nettebad kostet zwei Wertepunkte, für die anderen Bäder wird jeweils einer verlangt. Aufgrund des ungewöhnlich heißen Sommers hatten sich die Nutzungszahlen im vergangenen Jahr von 14.000 auf 28.000 verdoppelt. Wie das Ferienwetter in diesem Jahr wird, weiß zurzeit natürlich noch niemand.

Das Angebot des Ferienpasses ist eine Mischung aus bewährten Aktionen und neuen Trends. So wird zum Beispiel die „Fridays for Future“-Bewegung aufgegriffen, wie Andrea Schiltmeyer, Leiterin des Teams Jugendbildung beim Pressetermin erläuterte. Bei bestimmten Veranstaltungen sagen Kinder und Jugendliche öffentlich ihre Meinung. Apropos: Für Jugendliche wird es wieder zusätzliche Veranstaltungen geben, die in einem Einleger im Ferienpass-Programm aufgeführt sind.

Neu sind auch von Kindern produzierte Podcasts, Boxen für Mädchen oder Rugby. Das Heinz-Fitschen-Haus veranstaltetet eine Projektwoche, in der Mädchen und Jungen zu Erzeugern regionaler Lebensmittel fahren und dort erfahren, wie diese hergestellt werden.

Die vier „Plakat-Kinder“ freuen sich auf Angebote, die mit Harry Potter zu tun haben, auf Wasserspiele sowie auf Besichtigungen bei Polizei und Feuerwehr.

Am 27. Mai findet im Heinz-Fitschen-Haus eine Info-Veranstaltung für Eltern statt, bei der das neue Online-Verfahren erläutert werden soll. Auf www.ferienpass.osnabrueck.de müssen sie für ihre Kinder neue Konten anlegen. Die alten Daten gelten nicht mehr. Bis zum 10. Juni können dann Wunschlisten mit bis zu zwölf Veranstaltungen angelegt werden. Anschließend werden die Plätze gegebenenfalls ausgelost und die Eltern benachrichtigt. Bezahlt wird ab diesem Jahr über das Online-System Zmart-iVent. Falls Kinder den gebuchten Platz nicht wahrnehmen, erhalten die Eltern das Geld nur dann zurück, wenn ein anderes Kind den Platz einnimmt.

Menschen, die nicht mit dem Internet vertraut sind oder keinen Zugang haben, können ihre Kinder im Ferienpassbüro im Haus der Jugend anmelden. Das ist in der Zeit vom 27. Mai bis 26. Juli montags bis donnerstags von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.