Osnabrück. Verständigung und Frieden zwischen den Religionen sind die Themen, die sie verbinden: Die Osnabrücker Malerin Imelda Többen hat der Initiative "Judentum begreifen", welche Schüler vor Antisemitismus bewahren will, zehn ihrer Bilder über Holocaust und Frieden übergeben.

Osnabrück ist eine wortwörtliche Friedensstadt. Bei der Bundestagswahl 2017 war Osnabrück die einzige Großstadt ohne AfD-Kandidat- in ganz Deutschland. Die meisten Menschen verschiedener Kulturen und Religionen fühlen sich in Osnabrück sicher und akzeptiert. Damit das auch so bleibt, arbeiten Gruppen wie der Arbeitskreis der Religionen, der EXIL Verein und der Runde Tisch der Religionen eng zusammen. Sie bilden eine stützende Basis für Projekte wie "Judentum begreifen". Ihre Aktionen bauen Brücken- manchmal auch zur Kunst.

Ein glücklicher Zufall



Vor zwei Monaten traf die Malerin Imelda Többen bei einem Friedensgang auf den Sprecher des "Runden Tisches der Religionen", Dr. Reinhold Mokrosch. Auf dem Weg vom Theatervorplatz zum Mahnmal der "Alten Synagoge" erzählte sie ihm von zehn ihrer Bilder zu den Themen Holocaust und Frieden. Es entwuchs die Idee, die Bilder der Versammlung zu übergeben.

Der "Runde Tisch der Religionen" ist ein inoffizielles Gremium der Stadt Osnabrück. Es setzt sich aus Vertretern des Judentums, Christentums, Islams und Bahaitums zusammen. Gemeinsam wollen sie für mehr Verständigung und Austausch sorgen. Manchmal geht es auch um die Lösung von Konflikten, zwischen, aber vor allem auch innerhalb der Religionsgemeinschaften.

Mokrosch nahm das Angebot gerne an und schlug vor die Bilder seinerseits der Initiative "Judentum begreifen" zu übergeben, die seit einigen Monaten ihr Quartier nahe der Marienkirche haben. Aloys Lögering, Vorsitzender der Initiative war sofort dabei und bedankte sich herzlich bei der Künstlerin.

Gedenkbilder, die durch Mark und Bein gehen

Die zehn Bilder unterteilen sich in zwei Serien. Bei den drei Bildern "Wider des Vergessen" beschäftigt sich die 1952 in Osnabrück geborene Imelda Többen mit dem Grauen des Holocausts. Die Bilder seien 1996 aus einem "inneren Bedürfnis" heraus entstanden, nachdem die Malerin tief bewegt von einer Israel Reise zurückgekehrt war. Zu erkennen ist ein Skelett auf dem linken Bild, der Block 11 in der Mitte (der Todesblock im Konzentrationslager) und eine Zahl auf dem rechten Bild: 6.000.000, die Zahl der Todesopfer. Dazwischen sind Röntgenbilder platziert, der Vater war Radiologe. Vor diesen Bildern, sagte Többen, fällt es einem schwer zu lächeln.

Auf den anderen sieben länglichen Bildern beschäftigt sich Többen mit Frieden. Auf jedem steht klein ein Zitat, zum Beispiel von Franz Alt (Journalist): "Frieden ist kein Schicksal, sondern unser Auftrag, so wie Krieg unser Versagen ist." Warum die Schrift so klein ist, möchte Aloys Lögering von der Künstlerin wissen. Damit die Menschen sich mit den Bildern beschäftigen und näher treten, erklärt sie. Die Bilder wurden 1998 im Flughafen Münster-Osnabrück ausgestellt. Im Quartier von "Judentum begreifen" sollen sie nun dauerhaft bleiben.

Anzeige Anzeige

"Begegnung mit Kopf, Herz und Hand"

"Judentum begreifen" wurde 2007 von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit ins Leben gerufen. Seitdem hat das Projekt an 45 Schulen bis zu 12.000 Schüler erreicht. Es beginnt bei der 3. Klasse und geht bis zur Oberstufe. Die Nachfrage ist groß und Interesse kam schon aus Berlin und München. Aloys Lögering und Inessa Goldmann stellen mit ihrem Team ein authentisches und altersgerechtes Programm für die Schüler zusammen. Los geht es mit einem Film zum jüdischen Glauben. Danach erklären die Mitglieder der Jüdischen Gemeinde die mitgebrachte Thorarolle und den Pessachteller. Im dritten Teil werden jüdische Tänze, Rezepte oder Schriftzeichen ausprobiert.

Unsere Redaktion berichtete über die Aktion an der Grundschule Hesepe.

Anfangs habe man gezögert auch mit jüngeren Schülern über den Holocaust zu reden, aber die Schüler seien neugierig und stellten viele Fragen. Besonders eindrucksvoll wird es wenn Erna de Vries dazu kommt. Die Holocaust- Überlebende hat es sich zur Mission gemacht, als Zeitzeugin von ihren Erfahrungen zu erzählen.

Keine Aktion findet ohne ein Vorgespräch mit den Lehrern statt und die großen Pausen verbringen Lögering und Goldmann im Lehrerzimmer. Wichtig ist es ihnen auch, dass die Schüler nicht nach Konfessionen getrennt teilnehmen. Für Lögering sei es immer wieder toll zu sehen wie vorurteilsfrei und wissbegierig die Kinder wären, woraufhin Mokrosch meinte "Wir müssen alle Kinder bleiben."