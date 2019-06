Foto: David Ebener

Osnabrück. Seit zehn Jahren steht Carmen de la Fuente in den Küchen der Restaurants "El Hidalgo" an der Nobbenburger Straße und "Don Luis" am August-Bebel-Platz. Ans Aufhören denkt die 64-Jährige allerdings noch lange nicht – dafür mache ihr die Arbeit viel zu viel Spaß.