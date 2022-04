Damit verzeichnet Osnabrück im Gegensatz zum Bundestrend eine Steigerung. In den vergangenen Jahren lag die Zahl der Osnabrücker Drogentoten konstant bei zehn. Die meisten von ihnen waren nach Auskunft von Norman Zipplies älter als 40 Jahre und hatten eine mehr als 20-jährige Suchtgeschichte.

Der Sozialpädagoge von der Diakonie-Suchtberatungsstelle arbeitet im „Café Connection“, der Anlaufstelle für suchtabhängige und -gefährdete Menschen. Er kennt sich in der Szene aus und kennt persönlich die Betroffenen. „Sie fingen in frühen Jahren an Cannabis, Kokain und Heroin zu konsumieren“, beschreibt er die Entwicklung. Um ihre Sucht zu finanzieren, wurden sie kriminell, sie dealten, einige haben gestohlen oder prostituierten sich. Entgiftungen und Therapien gehörten zu ihrem Lebenslauf wie kürzere und längere Haftaufenthalte.

Dabei hatten sie Gelegenheiten, sich mit ihrem Leben und möglichen Veränderungen zu beschäftigen, „aber eben auch viele Situationen und Erlebnisse, die sie am liebsten vergessen wollten, mit denen sie alleine nicht fertig wurden, dazu Frust und Schamgefühl“, erläutert Zipplies. Mit den Jahren ändere sich der Konsum. An die Stelle des Straßenheroins trete ein Substitut, ein Ersatzstoff, der die körperlichen Entzugssymptome behandelt.

Damit seien sie nicht mehr gezwungen, kriminell zu sein. Aber wenn die psychische Seite der Abhängigkeit nicht ausreichend entwickelt werden kann, bleibe der Drang, sich zu betäuben, machen, auszuklinken aus den Belastungen und Nöten der Welt. Alternativen finden sich im Alkohol und in Medikamenten, gesellschaftlich anerkannt, weit verbreitet und legal zu bekommen.

„Und damit geht der eigentliche Raubbau am Körper erst richtig los“, sagt Zipplies. In einem Umfeld, das meist ausschließlich aus ebenfalls abhängigen und konsumierenden Menschen besteht, erscheine das eigene Leben ohne Zufuhr psychoaktiver Substanzen nicht möglich. Der Suchtberater vermutet, dass diese Gruppe die Zahl der direkt an Hartdrogenkonsum oder den Folgeerkrankungen Verstorbenen noch nach oben ergänzt. Dieser Trend werde sich wohl fortsetzen.

Der Gedenktag wird auf Anregung der Mutter eines Drogentoten bundesweit seit 1992 begangen. In Osnabrück ist am Montag, 22. Juli um 17 Uhr Gedenkgottesdienst in der Gertrudenkirche geplant. Es folgt ein Gang zum Gedenkstein hinter der Kirche. Um 18 Uhr findet im Café Kommunitas auf dem Gertrudenberg ein Konzert statt.