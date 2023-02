In der Nacht zu Sonntag wurde ein junger Mann an einer Bushaltestelle in Osnabrück verprügelt. Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Polizei sucht Zeugen 17-Jähriger wird an Bushaltestelle in Osnabrück verprügelt Von Anke Schneider | 21.02.2023, 16:11 Uhr

Zwei Männer haben in der Nacht zu Sonntag an der Bushaltestelle Sportpark am Fürstenauer Weg in Osnabrück einen Jugendlichen verprügelt.