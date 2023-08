Nach Angaben der Polizei Osnabrück ist die 17-Jährige gegen 22.15 Uhr mit ihrem Hund im Bereich Schützenstraße/Borsigstraße unterwegs gewesen. Beim Spaziergang traf sie auf einen Mann mittleren Alters mit einem schwarzen Pitbull. Beim Anblick des kleinen Hundes der Osnabrückerin habe dieser sich losgerissen und den Hund der jungen Frau angegriffen. Die 17-Jährige wollte ihrem Hund zur Hilfe kommen und wurde dabei durch einen Biss verletzt.

Halter des Pitbulls wird gesucht

Nach dem Vorfall habe sich der Halter des Pitbulls bei der Osnabrückerin kurz entschuldigt und den Ort des Geschehens mit seiner weiblichen Begleitung und dem Hund verlassen. Angaben zufolge habe er der jungen Frau noch eine falsche Telefonnummer mitgegeben. Die 17-Jährige hatte den Hundehalter zuvor noch nie gesehen. Er soll circa 1,75 Meter groß und etwa 30 Jahre alt sein. Darüber hinaus habe er eine kurze Hose, ein T-Shirt und einen Hoodie getragen. Den Angaben zufolge hat der Mann kurze, braune und gegelte Haare und spricht Hochdeutsch.

Der Hundehalter soll sich vagen Hinweisen zufolge in den Morgenstunden wiederholt mit dem Pitbull im Bereich der Bremer Straße an den Verbrauchermärkten (Penny/KiK) aufhalten, so die Polizei.

Hund der jungen Frau in medizinischer Behandlung

Der Hund der 17-Jährigen wurde bei dem Angriff schwer verletzt und wird derzeit tiermedizinisch betreut. Die Osnabrückerin selber musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.

Hinweise zum verursachenden Hund und dem Hundehalter werden von der Polizei tagsüber unter der Rufnummer 0541/327-3319 und außerhalb der Bürozeiten unter 0541/327-2115 entgegen genommen.