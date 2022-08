Wegen der Gaskrise will Osnabrücks größter Wohnungsvermieter die Heizleistung nachts so stark begrenzen, dass die Raumtemperatur bei nur noch 17 Grad liegt. FOTO: Michael Gründel (Archivfoto) up-down up-down Energie sparen in der Gaskrise Nur noch 17 Grad: Vonovia-Mietern in Osnabrück wird nachts die Heizung gedrosselt Von Jean-Charles Fays | 31.07.2022, 09:04 Uhr | Update vor 21 Min.

Spätestens mit Beginn der Heizsaison ab Oktober wird Vonovia-Mietern in Osnabrück nachts die Heizung gedrosselt. Der mit rund 4000 Wohnungen größte Vermieter der Stadt kündigte an, die Leistung der Gas-Zentralheizungen zwischen 23 und 6 Uhr so stark herunterzufahren, dass die Raumtemperaturen bei nur noch 17 Grad liegen sollen.