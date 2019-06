Osnabrück. Etwas versteckt in einem Wohngebiet in Osnabrück-Lüstringen liegt das "Iko". Ein Geheimtipp ist es aber längst nicht mehr, und manch ein Gourmet munkelt, dass Osnabrück nach der Schließung des Drei-Sterne-Hauses "La Vie" mit dem Iko zumindest bald wieder einen Einsterner haben könnte. In der Küche steht Thomas Elstermeyer (39), der sich als "Tom" vorstellt. Ein Gespräch über frittierte Krebse, eklige Bohnen und Töpfern.

Herr Elstermeyer....

Bitte einfach nur Tom....

Okay, Tom. Euer Restaurant ist gar nicht so leicht zu finden. Wie oft irren denn Gäste hier suchend durch die Gegend?

Eigentlich gar nicht. Aber dass wir etwas versteckt liegen – das ist Absicht. Wir wollten kein riesiges Schild an der Straße haben, um eine kleine Überraschung zu erzeugen, das passt zu unserem verwinkelten Restaurant. Außerdem wollen wir, dass unsere Gäste ganz bewusst zu uns kommen.

Du kommst ursprünglich aus Herford, hast aber als Koch in Sternerestaurants in Spanien und England gearbeitet, zuletzt warst du in Berlin. Und nun bist du der Liebe wegen nach Osnabrück gezogen. Ist die hiesige Klientel schwierig?

Nein, gar nicht. Die Menschen kommen ja mittlerweile so viel rum in der Welt, und mit dem Iko schließen wir hier eine Lücke. Wir bringen etwas Großstädtisches nach Osnabrück.

Auf der Karte des Iko stand bereits mehrfach die "Soft shell crab" – ein komplett frittierter Butterkrebs, der auch so aussieht. Gab es schon Gäste, die den Teller zurückgehen ließen?

Nein, es gibt nur einige, die nicht glauben konnten, dass man wirklich alles vom Krebs essen kann. Der Geschmack ist auch extremer und intensiver als bei einer Garnele, die sich ja eher zurückhält.

Ist es richtig, wenn man deine Küche als "asiatisch angehaucht" bezeichnet?



Asien ist groß (lacht). Wenn man bestimmte Gewürze verwendet, ist schnell von "asiatisch" die Rede. Aber im Grunde bediene ich mich einer Weltküche und kombiniere alles Mögliche. Ich selbst mag gerne die indische oder koreanische Küche, die klassische deutsche Küche ist nicht so mein Fall. Ich bediene mich aber klassischer Techniken, mache aber auch gerne mal ganz andere Sachen.

Wer kocht denn da? Ins Restaurant geht man, um es sich schmecken zu lassen – oder nicht selber kochen zu müssen. Aber kennen Sie eigentlich die Köche, die für Sie die Messer schwingen? Wir stellen in einer Serie Köche aus Osnabrück und Umgebung vor.

Wie zum Beispiel?



Die Azoren sind eine Vulkaninsel, die Erde ist also heiß. Da wird zum Beispiel gekocht, indem das Essen im Boden vergraben wird, natürlich geschützt in einem Topf. In Argentinien wird wiederum direkt in Holzkohle gegart. Das ist auch eine Möglichkeit: Dinge bewusst verkohlen zu lassen, und nur das Innere zu verwenden.

Wo gehst du denn selbst gerne essen?

Wenn ich essen gehen als Fortbildung betrachte, dann fliege ich auch mal nach Kopenhagen oder fahre nach Holland oder in die Schweiz. Aber wenn ich einfach nur nett mit der Familie ausgehen will, dann gehen wir auch gerne mal ins Wilde Triebe oder Sushi essen im Furittsu.

Gibt es etwas, das dir nicht schmeckt?



Fermentierte Sojabohnen würde ich nie wieder essen. Natto heißt das Gericht, das war einfach nicht mein Geschmack.

Stimmt es, dass Köche – gerade auch aus der gehobenen Gastronomie – eine Schwäche für Fast Food haben?

Ich glaube, das trifft auf alle Berufsgruppen zu, die bis spät in die Nacht arbeiten müssen. Gegen Mitternacht, wenn der Körper zur Ruhe kommt und der Hunger sich meldet, hat nicht mehr viel geöffnet. Aus der Not heraus greift man da eben zu Junk Food. Und weil man manchmal zu komischen Zeiten komische Gelüste befriedigen will.

Was kochst du denn privat?



Ich koche sehr einfach, aber sehr gesund. Da meine Freundin kein Fleisch isst, gibt es viel Gemüse und viele Salate.

Im Iko kann man nicht nur essen gehen, sondern auch Blumen kaufen und Töpferkurse belegen. Dein Geschirr töpferst du selbst – wie bist du dazu gekommen?



Ich habe einmal einen Töpferkurs in einer integrativen Werkstatt gemacht und mir dann – learning by doing und mit vielen, vielen Misserfolgen – das Töpfern selbst beigebracht. Ein Restaurant braucht eine interessante Keramik, aber die ist extrem teuer. Wenn man sie einfach selbst macht, bleibt alles in einer Hand.

Wie bist du eigentlich zu der Immobilie am Stadtweg hier in Lüstringen gekommen?

Das war Glück. Glück und Zufall. Ich habe einmal für unseren Vermieter gekocht. Da lebte ich schon hier in Osnabrück und habe im "Wilde Triebe" ausgeholfen und im Kleinkost gekellnert, um die hiesige Klientel etwas kennenzulernen. Über unseren Vermieter sind wir dann zu diesem Gebäude gekommen – keine typische Gaststätte, sondern schön verwinkelt. Das passt perfekt zu uns.