Osnabrück. Seit sieben Jahren ist Hanna Börger Chefin des Restaurants "Wilde Triebe" in Sutthausen. Während die Küchenchefs in der gehobenen Gastronomie oft Männer sind, die sich zu Hause von ihren Frauen bekochen lassen, ist es bei der 33-Jährigen genau anders herum.

Frau Börger, warum sind Sie Köchin geworden?

Ich hatte in der Schule Ökotrophologie und koche und backe gerne, seit ich denken kann. Den Wunsch, mich selbständig zu machen, hatte ich schon recht früh. Mit 17 habe ich im Forsthaus in Oesede im Service gearbeitet, und eigentlich dachte ich zunächst auch, mich in diesem Bereich selbständig zu machen. Aber dann ist es doch anders gekommen. (lacht)

Die meisten Küchenchefs sind Männer – warum ist das so?

So wie die meisten Führungspositionen von Männern besetzt sind, ist das wohl auch bei Küchenchefs. Auch die meisten Fernsehköche sind Männer. Tatsächlich ist Koch ein Beruf, dessen Arbeitszeiten sich schlecht mit Familie vereinbaren lassen, außerdem ist es ein körperlich sehr anstrengender Beruf. Unser Team im "Wilde Triebe" ist allerdings sehr weiblich – wir haben hier nur drei Männer im Team. Einen Zickenkrieg, von dem ja gerne die Rede ist, wenn viele Frauen zusammenarbeiten, gibt es hier aber nicht.

Die Küche im "Wilde Triebe" ist das eine – die Kunst das andere. Geschirr und Einrichtung wurden von Volker-Johannes Trieb gestaltet. Welchen Bezug haben Sie zu seinen Werken?



Ich kenne Volker-Johannes schon seit Jahren, meine Mutter hat früher hier getöpfert, und ich war schon als Kind schon öfters hier. Es gibt auch noch einen Handabdruck von mir, da muss ich etwa drei Jahre alt gewesen sein. Für mich gehören die Skulpturen und die Keramik fest zum Restaurant dazu, auch wenn das Geschirr mittlerweile von Kai Eckenbach getöpfert wird.

Wie würden Sie Ihre Küche beschreiben?



Ich würde sagen: deutsche Küche mit mediterranen Einflüssen. Ich brauche viel Abwechslung, deshalb wechseln wir unsere Karte auch alle drei bis vier Wochen aus und orientieren uns stark an der Saison. Ich finde es zum Beispiel komisch, wenn irgendwo im Februar Blumenkohl angeboten wird, wenn der doch noch gar nicht an der Reihe ist.

Welche Gerichte sind bei Ihren Gästen denn besonders beliebt?



Der gebeizte Lachs mit verschiedenen Beilagen und Schmorgerichte. Wir setzen sehr auf Produkte aus der Region, ob Obst oder Gemüse oder Wein. Sogar der Honig kommt von eigenen Bienen.

Gibt es Gerichte, die Sie selbst nicht mögen?

Als Kind mochte ich keine Rote Bete und keinen Rosenkohl. Das hat sich aber gelegt.

Kommen denn häufiger Kinder ins "Wilde Triebe?"



Eher selten. Und wenn, dann essen sie meistens nicht, was auf unserer Karte steht.

Wer kocht denn da? Ins Restaurant geht man, um es sich schmecken zu lassen – oder nicht selber kochen zu müssen. Aber kennen Sie eigentlich die Köche, die für Sie die Messer schwingen? Wir stellen in einer Serie Köche aus Osnabrück und Umgebung vor.

Sondern Nudeln mit Tomatensoße?



Oder Wiener Schnitzel, genau.

Was kochen Sie denn privat?



Meistens kocht mein Mann, und das sind oft ganz einfache Gerichte. Eine Gemüsepfanne oder Spaghetti Bolognese. Mein Mann ist übrigens einer der wenigen Männer, die hier im "Wilde Triebe" arbeitet, und zwar im Büro und im Service.

Ist Ihnen in der Küche denn schon einmal etwas so richtig misslungen?



Ich habe früher vor allem Patisserie gemacht – und Karamell verbrennt einfach schnell. Dann muss man es ablöschen und einfach noch einmal machen. Man muss dann nur schnell sein.

Wenn Sie selbst Gast in einem Restaurant sind – sind Sie dann besonders kritisch?



Nein, ich denke nicht, dass ich ein schwieriger Gast bin. Ich freue mich eigentlich immer, wenn ich einmal bekocht werde. Und dann bin ich eher neugierig und schaue mir an, was Kollegen anders machen oder wie der Ablauf ist. Aber besonders kritisch bin ich nicht.