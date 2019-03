Gartenhaus in der Osnabrücker Weststadt in Flammen CC-Editor öffnen

In der Osnabrücker Weststadt brennt es. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Nach ersten Angaben der Polizei ist es am Freitagvormittag aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in der Osnabrücker Weststadt gekommen. Offenbar steht ein Gartenhaus in Flammen.