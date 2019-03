Osnabrück. Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Freitagvormittag zu einem Brand in der Osnabrücker Weststadt gekommen. Dabei wurde ein Mann leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 10.30 Uhr zu einem Brand in einer Gartenlaube gerufen. Als sie in der Straße An der Illoshöhe eintrafen, stand in der Laube zudem ein Motorroller lichterloh in Flammen. Die Gefahr eines Übergreifens der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus bestand allerdings nicht. Bei ersten Löschversuchen erlitt der Eigentümer der Laube leichte Verletzungen.

Die Brandbekämpfung der Feuerwehr dauerte bis circa 11.20 Uhr an. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.