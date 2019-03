Osnabrück. Der Mensch im Fokus: Wilhelm Wiechern fotografiert bevorzugt Menschen bei ihren alltäglichen Tätigkeiten. Im neuen Stadtgalerie Café präsentiert er jetzt eine Auswahl an spannenden Schwarz-Weiß-Fotos.

Lagerarbeiter, Friseur, Bildhauerin, Biomarktmitarbeiterin: Die Arbeitswelt dokumentiert Wilhelm Wiechern aus den unterschiedlichen Perspektiven fotografisch. „Menschen interessieren mich. Am liebsten fotografiere ich sie, wenn sie sich unbeobachtet fühlen; wenn sie sich ganz ungekünstelt geben“, sagt Wiechern. Daher blitzt er auch nicht und arbeitet fast nur mit dem vorhandenen Licht. Um die Intensität seiner Bilder effizienter zu gestalten, sind seine Fotos denn auch überwiegend schwarz-weiß.

Im Ruhestand

Seitdem Wiechern in den Ruhestand versetzt wurde, geriet das Fotografieren, sein einstiges Hobby, für ihn zum neuen Lebensmittelpunkt. Auf der Suche nach einem Ausstellungsort für seinen Output stieß der Osnabrücker auf das neue Stadtgalerie Café. Der gastronomisch-künstlerische Treffpunkt in der Altstadt, von der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (HHO) betrieben, ist umgezogen. Jetzt ist die Kombination von Café, Kunstgalerie, Veranstaltungsort und Verkaufsladen am Markt zu finden, in dem Ladenlokal, in dem früher jahrelang ein Steakhaus seine Gerichte anbot. Jetzt sind die Räume renoviert, hell und mit hohen Wänden, also optimal für Ausstellungen geeignet. Auf seine Anfrage wurde Wiechern seitens der HHO mit der Idee konfrontiert, auch Mitarbeiter der HHO bei der Arbeit zu fotografieren, sodass später ein direkter Bezug zwischen Exponaten und Ausstellungsfläche hergestellt werden kann.

„Eine tolle Idee, die ich gern realisierte“, so der Fotograf. Elf Mitarbeiter mit Behinderungen, die sich in acht Betrieben an den ersten Arbeitsmarkt herantasten, waren bereit, sich von Wiechern fotografieren zu lassen. Beispielsweise Marvin, der in einer Großwäscherei in Bad Iburg arbeitet. Oder Andreas, der in einem Lager zahlreiche Aufgaben übernimmt und sichtlich Spaß daran hatte, sich beim Herumfahren mit einem Reinigungsfahrzeug fotografieren zu lassen.



Spannende Einblicke

Die Fotos von Mitarbeitern der HHO mischte Wiechern mit Aufnahmen von einer Bildhauerin in Kiel und einem Osnabrücker Barbier. So bekommt der Besucher spannende Einblicke in das Berufsleben unterschiedlicher Menschen, die einem sonst verwehrt bleiben.

Stadtgalerie Café & Contor (Markt 13): „Diesseits“. Fotografie von Wilhelm Wiechern. Sonntag, 24. März (Eröffnung um 17 Uhr) bis 5. Mai, Di. bis So. 9 bis 18.30 Uhr.