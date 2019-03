Osnabrück. Osnabrück hat einen Verein mehr: den Ladies´ Circle 33. Der bereits am 7. Februar 2015 gegründete Serviceclub, in dem es sich 13 Frauen zur Aufgabe gemacht haben, Erfahrungen auszutauschen und sich aktiv für soziale Projekte zu engagieren, wurde nun ins Vereinsregister eingetragen.

Ladies Circle - hört sich vielleicht elitär an. Ist es aber überhaupt nicht, wie die Vorsitzende des Fördervereins, Ilona Düing, bestätigt. „Wir sind alles Frauen aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, die sich ganz bewusst entschieden haben, sich, ihre Ideen, Energie und Zeit bei dem Ladies´ Circle Osnabrück und darüber hinaus einzubringen“. Außer Zeit, die die Damen investieren, bringen sie ganz viel Herzblut, Ideen und persönlichen Einsatz mit: beispielsweise, wenn sie als Küchenhilfe in der Wärmestube mitarbeiten oder mehrere hundert Überraschungsgeschenke für den Weihnachtskonvoi packen.

Die motivierten Frauen zwischen 18 und 45 Jahren sitzen um den ovalen Tisch im Restaurant Walhalla. Es ist das Stammlokal des Vereins, wo sich regelmäßig jeden 3. Mittwoch im Monat getroffen wird. Nach dem gemeinsamen, an diesem Abend vegetarischen Essen, wird die Tagesordnung abgearbeitet. So steht diesmal die kommende Klausurtagung in Bad Iburg auf der Agenda sowie das nächste Projekt, einen Charity-Brunch mit Tombola. „Die eventmäßig aufgezogene Veranstaltung war schnell ausverkauft“, freut sich Magdalena Kölbel, die derzeitige Präsidentin der Osnabrücker Ladies. Genau ein Jahr lang, von Mai bis Mai, vertritt die 32-jährige Pharmazeutisch- Technische Assistentin den wohltätigen Frauenclub und bereitet als Vorsitzende unter anderem die Sitzungen vor.

Regionale Hilfekampagnen

Auch wenn regionale Hilfekampagnen bei den Damen im Fokus stehen, unterstützten sie gleichwohl nationale Vorhaben wie aktuell „Flugkraft“, ein Fotoprojekt gegen Krebs, oder „happy hearts“, den internationalen Aufruf um Mittel für den Bau eines Hauses für kranke Kinder in Botswana zu sammeln.

„Wir machen uns für Projekte stark, die uns am Herzen liegen. Wir treffen Gleichgesinnte, die uns ans Herz gewachsen sind und wir öffnen unsere Herzen für neue Begegnungen, Herausforderungen und Erfahrungen“, fassen Kölbel und Düing das Ziel des Kreises zusammen. Generelle Hilfsbereitschaft, Freundschaft sowie Hilfe untereinander sei dabei selbstverständlich, ergänzt Mitglied Kerstin Kümper.

Die Organisationsform von Ladies´ Circle fand bereits 1930 ihren Ursprung im englischen Clubleben. Vermutlich bei Tee und Gebäck kam den Partnerinnen von „Round Tablern“ die Idee, sich wie ihre Männer ebenfalls gemeinnützig zu engagieren. Heute hat die in Bournemouth gegründete Organisation nach eigenen Aussagen über 12.000 Mitglieder in 38 Ländern. 1000 Frauen unter 45 Jahren engagieren sich in Deutschland, 13 davon in Osnabrück und im Landkreis. Und die freuen sich über jegliche Unterstützung.

Wer mehr erfahren möchte, ist zu Schnupperabenden eingeladen. Eine Anmeldung sollte vorab erfolgen unter: info@lc33-osnabrueck.de oder www.lc33-osnabrück.de