Osnabrück. Ioanna Solomonidou beeindruckte bei der zweiten Orgelmusik im Dom mit Werken von Bartholdy, Brahms, Tariverdiev und Reubke.

Nicht gerade heiter und fröhlich, was Ioanna Solomonidou ihrem Publikum da mitgebracht hat. Ihr gesamtes Programm ist aber sehr eindrucksvoll und passt gut zur Domorgel. Die in Kasachstan geborene Organistin beginnt mit Bartholdy und seiner sechsten Sonate, Variationen über den Choral „Vater unser im Himmelreich“. Das ist noch das freundlichste Werk, und schon hier zeigt sich ihr ruhig-geschmeidiges Spiel, das während des ganzen Konzerts zu hören ist.



Eine spannende Entdeckung ist Mikael Tariverdiev. „Basso ostinato“ aus seinem zweiten Orgelkonzert op. 93 besteht aus einem zweimaligen Aufbau: Schwer und düster grummelnder Bass, dann expressive Melodien hoch darüber, schließlich wird die Lage dazwischen aufgefüllt und mit den kräftigsten Registern, Posaunen und Mixturen, zum Siedepunkt geführt.

Gerahmt wird das Stück im Programm von zwei Brahms-Choralvorspielen. Spätwerke sind das, in denen Brahms jegliches Spektakel überwunden und eine herbe, verinnerlichte Tonsprache verwirklicht hat. Keine Zeit für ein Spätwerk hatte dagegen Julius Reubke, denn der wurde nur 24 Jahre alt. Seine Sonate c-moll ist das Hauptwerk am Schluss des Programms. Einsätzig, wie es sich für einen Liszt-Schüler gehört, quasi eine symphonische Dichtung für die Orgel und inspiriert durch Psalm 94. Darin wird zu Gott um Rache und Vergeltung gebetet, und Reubke schrieb dementsprechend keine sonderlich idyllische Musik. Das Werk stellt technisch keine geringen Anforderungen, und vor allem die Spannung will über eine knappe halbe Stunde erstmal aufrecht erhalten sein. Ioanna Solomonidou jedoch bleibt diesem Monumentalwerk nichts schuldig und beeindruckt ihr Publikum.

Nächsten Mittwoch, 20.15 Uhr: Michael Hoppe spielt Pierné, Bach, Vierne, Widor und eigene Improvisationen.