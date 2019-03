Osnabrück. Wie faszinierend Physik sein kann, haben Schüler und Lehrer der Osnabrücker Domschule gezeigt – und wie unberechenbar: Am Donnerstagmorgen ließen sie einen Ballon mit einer Box voller Messgeräte und Kameras in die Stratosphäre steigen. Statt wie berechnet bei Paderborn stürzte er in einem Waldgebiet nördlich von Kassel vom Himmel.

Ein 30-köpfiges Suchteam fahndete 180 Kilometer von Osnabrück entfernt nach der Styroporbox, die voraussichtlich faszinierende Bilder von der Erdatmosphäre in mehr als 30 Kilometern Höhe enthält. Um 10.55 Uhr hatte Physiklehrer Thomas Fleute den weißen Ballon in den blauen Himmel steigen lassen.

Eigentlich soll so ein Ballon tunlichst weit weg von Bäumen oder Hochhäusern starten. Die Domschule pfiff auf das Kollisionsrisiko und schickte ihn, behangen mit einer Styroporbox voller Technik, vom Sportplatz neben dem Iduna-Hochhaus in die Höhe. "No risk, no fun", sagte Oberschuldirektor Axel Diekmann.

Das Experiment startete reibungslos. Mit fünf Metern pro Sekunde hob der Ballon ab – genau zwischen Hochhaus und einer hohen Platane. Irgendwo in Brakel bei Paderborn sollte er landen, hatten Fleute und seine Fachkollegen ermittelt. Und dafür, dass es keine Bruchlandung würde, sollte ein roter Fallschirm sorgen.



Doch statt nach Paderborn zog es den Ballon bis nach Kassel. Zwei bis zweieinhalb Stunden sollte der Flug dauern – doch erst gegen 17 Uhr landete der Ballon – oder vielmehr die Reste davon – in einem Baumwipfel bei Hann.Münden:

"Die Suche in einem Waldgebiet hat einige Zeit gedauert, die Bergung selbst eine Dreiviertelstunde", sagte Schulleiter Diekmann unserer Redaktion. "Aber: Die Kameras und Messgeräte sind ohne erkennbare Schäden. Morgen werden die Daten ausgelesen, hoffentlich mit interessanten Bildern von der Erdkrümmung."



Etwa ein Jahr Vorbereitung und rund 1500 Euro stecken in dem Projekt, das Thomas Fleute initiiert hatte. Der Physik- und Mathematiklehrer und seine Kollegen machten sich am Donnerstagmorgen daran, die weiße Ballonhülle mit Helium zu füllen; die Schüler, die in einer Arbeitsgruppe alles Mögliche über Hitzeschilder, Elektronik und Stratosphäre gelernt hatten, assistierten.



"Ich finde das ganz interessant, dass man das alles selber bauen kann", sagte Frederik (16) aus der Klasse 10/11, während er mit seinen Mitschülern – übrigens allesamt Jungen, und kein einziges Mädchen – den Ballon mit einer Folie am vorzeitigen Wegfliegen hinderte. Die zusammen mit den Schülern errechnete Menge von 4500 Liter Helium pumpten die Lehrer hinein, damit der Ballon die Chance hatte, die Zielhöhe von 32 Kilometern zu erreichen, wo er aufgrund des geringen Umgebungsdrucks dann laut Theorie platzen würde.



Zwei Kameras, zwei Messgeräte und zwei GPS-Sender steckten die Lehrer derweil in eine Styroporbox:

Und außerdem zwei Wärmepads, die eigentlich dazu da sind, im Winter die Hände in den Jackentaschen zu wärmen. "Das Ärgerlichste wäre, wenn die Elektronik einfriert", sagte Fleute. So hoch oben liegt die Temperatur bei Minus 40 bis Minus 60 Grad Celsius. Oben auf der Box hatten sie zudem eine 360-Grad-Kamera befestigt. "Wenn alles gut geht, kann man sogar die Erdkrümmung sehen", sagte Diekmann. 1,73 Kilogramm wog die Box, die Fleute schließlich in den Himmel aufsteigen ließ.

In 10.000 Metern Höhe passierte der Ballon die Flugschneise – und ab dieser Höhe flog er bis zum Absturz blind, da die GPS-Signale ausblieben. Das Projekt hatten die Lehrer bei der Flugaufsicht angemeldet. Fleute hoffte, sogar die Flugzeugemmissionen messen zu können. Und auch die UV-Strahlung sollte erfasst werden. "Wir hoffen, dass wir das messen können, damit die Kinder wissen, warum sie sich im Sommer eincremen müssen", sagte der Physiklehrer.