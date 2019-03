Osnabrück.. Im Musical "The Producers" steht das Ehepaar Monika Vivell und Oliver Meskendahl gemeinsam auf der Bühne. Aber nicht nur als Darsteller müssen die beiden gut sein - sie müssen auch als Familie funktionieren.

Theaterleute sind abergläubig. Deshalb laufen Monika Vivell und Oliver Meskendahl in Strümpfen über die Bühne im Theater am Domhof: Die Bühnenbretter in Straßenschuhen zu betreten, bringt, einem alten Schauspielergesetz zufolge Unglück, sagt Vivell, und Meskendahl nickt bestätigend. Schauspieler-Aberglaube, aber man weiß ja nie. Die Premiere von "The Producers" wollen die beiden auf keinen Fall gefährden. Also führen sie in Strümpfen durch die Kulissen des Musicals: durch eine Gasse mit leuchtenden Tafeln, in ein muffiges Büro auf der Rückseite der Drehbühne, zu den Requisiten. Dabei erklären sie wortreich, was das alles zu bedeuten hat, tänzeln als Fremdenführer durch die faszinierende Welt des Theaters im Allgemeinen und des Musicals "The Producers" im Speziellen.

Es ist faszinierend zu beobachten, wie die beiden dabei ins Stück eintauchen. Sie zeigen Hebefiguren - Meskendahl sagt später, das sei ein Spoiler auf die Premiere am Samstag -, sie sprechen über ihre Rollen und über die Konstellation, die sie auf der Bühne darstellen werden: Er wird zum schüchternen Buchhalter Leo Bloom; sie stellt sich als "Ulla" vor, heißt aber mit vollem Rollennamen Ulla Inga Hansen Benson Yonsen Tallen-Hallen Svaden-Svanson und ist eine Schönheit aus der Provinz, die in der großen Stadt ihr Glück als Musicaldarstellerin machen will, vorerst aber lediglich den Empfangstresen des Impressarios Max Bialystock (Mark Hamman) landet. Und wie es so ist im Musical: Leo und Ulla verlieben sich ineinander. Fast wie im richtigen Leben.

Da sind die beiden ein Ehepaar und seit vier Jahren ein Ehepaar mit Kind. Ein Kind, das früh aufsteht, um in den Hort zu gehen, von dort abgeholt wird und nach dem Abendessen ins Bett muss, damit es wieder früh aufstehen kann. Nur proben die Eltern oder haben Vorstellung, wenn eigentlich Abendbrot und die Bett-Geh-Zeremonie anstehen. Da kollidieren Privatleben und Beruf heftig, oder? Monika Vivell sagt dazu:

"Die größte Herausforderung ist die familiäre Logistik."

Der gemeinsame Feierabend wird zur Ausnahme. Stattdessen haben die beiden ein großes Netzwerk geknüpft, um die Betreuung des Sohnes zu gewährleisten. Ein Babysitter reicht da nicht; in der Regel steht jemand zweites auf Abruf, falls Nummer eins krank wird. "Babysitter haben sich auch schon abgelöst", sagt Vivell, und es ist auch schon vorgekommen, dass ein Einspringer ebenfalls krank geworden ist. Fast logisch, dass in der Garderobe das Mobiltelefon eingeschaltet ist und die beiden auch darauf schauen. "Aber auf der Bühne sind wir auf der Bühne", sagt Meskendahl. Und gegenwärtig können die beiden ohnehin entspannt im Innenhof des Theaters sitzen: Oma gibt aufs Enkelkind acht.

Andererseits verführt der gemeinsame Beruf und derselbe Arbeitgeber dazu, das Berufliche ins Private zu tragen, gerade bei "The Producers", sagt Meskendahl:

"Das ist ein Großprojekt, bei dem viele Baustellen bleiben. Natürlich gehen wir zuhause Dinge durch."

Einmal am Tag versucht die Familie trotzdem, gemeinsam am Tisch zu sitzen, und dann schweigt das Theater. Und so anstrengend es sein mag, sich mit dem Rhythmus des Kindes zu synchronisieren:

"Wenn ich das Kind aus der Tagesstätte abhole, geht es nur noch ums Kind",

sagt Vivell. Das verleiht dem Tag Struktur, erzwingt die Distanz, die nötig ist, um sich anschließend wieder voll auf die Arbeit, aufs Theater einzulassen, auf "The Producers." Und das Stück begeistert die beiden ganz offensichtlich. Es gehe darin ums Lachen, sagt Meskendahl, ums Lachen "als Möglichkeit, der Verzweiflung zu begegnen und als Möglichkeit, Augen und das Herz zu öffnen." Es gehe um Freundschaft, um Liebe und darum, wie Autor Mel Brooks "Dreistigkeiten offen legt und damit entlarvt." Dafür hat Brooks eine anspielungsreiche Musik geschrieben; das Mittel zum Zweck aber ist ein Stück im Stück: "Frühling für Hitler" heißt es, und geschrieben hat es ein Neonazi namens Franz Liebkind, dargestellt von Stefan Haschke.

Neben dem Humor nutzt Brooks dafür die Mittel des großen Musicals. Für Osnabrück heißt das: "The Producers" bezieht alle Sparten des Hauses ein, vom Orchester über Sänger und Schauspieler bis hin zur Dance Company. Dominique Schnizer nennt es eine "Hommage und eine Parodie aufs Musical der vierziger, fünfziger Jahre" - ein ganzer Strauß an Gründen, warum der Schauspielchef zum ersten Mal Musiktheater inszeniert.

Das macht auch für Monika Vivell und Oliver Meskendahl einen großen Reiz dieses Stückes aus. Und natürlich auch die Gelegenheit, wieder einmal gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Denn nicht nur der schüchterne Leo verliebt sich in die reizende Ulla. Auch die beiden wirken reizend miteinander. "Ich darf mich jeden Abend neu verlieben", sagt Meskendahl mit einem kleinen Theatertremolo in der Stimme. Und trotzdem spürt man: Das ist echt.