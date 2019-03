Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Am kommenden Montag, 25. März, setzt die Stadtwerke-Tochter SWO Netz die Arbeiten zur Neuverlegung einer Wasserhauptleitung vom Hochbehälter Piesberg in Richtung Innenstadt fort. Dafür wird die Oldenburger Landstraße im Abschnitt zwischen Bramscher Straße und der Zufahrt zur Gartencenter-Parkplatz halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird in beide Richtungen jeweils einspurig an der Baustelle vorbeigeführt, teilten die Stadtwerke mit.