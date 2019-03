Osnabrück. Kein Glück hatten Spitzbuben, die am Mitwochnachmittag als angebliche Polizeibeamte diverse Osnabrücker anriefen und über ihre Wertgegenstände ausfragen wollten. Ein Gespräch endete sogar in einem Lachanfall des auserkorenen Opfers.

Die angerufene Dame musste laut Polizei nach der Ansprache des vermeintlichen Kriminalpolizisten so heftig lachen, dass ihr der Telefonhörer aus der Hand fiel und das Gespräch beendet war. Damit hat sie alles richtig gemacht: Sie nahm den Anruf nicht ernst – und beendete ihn schnell.

Immer die gleiche Masche

Das Vorgehen der Telefonbetrüger ist oft gleich oder ähnelt sich sehr: Die meist aus dem Ausland agierenden Täter melden sich telefonisch bei ihren potentiellen Opfern – meist älteren Bürgern. Dafür durchforsten sie Telefonbücher nach eher "altmodisch" klingenden Vornamen. Sie gaukeln den Angerufenen vor, Polizeibeamte zu sein.

Video: Mitschnitt eines sich anbahnenden Telefonbetrugs

Dann folgt die Beschreibung einer bedrohlichen Kulisse: Laut Aussage des Anrufers seien gerade in dem Stadtteil oder Wohngebiet Einbrecher festgenommen worden, weitere Täter aber noch flüchtig. Diese hätten einen Zettel bei sich gehabt, auf dem die Adresse des Angerufenen steht. Daher solle man der Polizei nun mitteilen, ob und über was für Wertgegenstände man verfüge. Diese könnten dann später einem vermeintlichen Beamten übergeben werden.



Bei den aktuell gemeldeten Fällen fiel jedoch keiner auf die falschen Polizisten herein. Doch die Masche sorgt schon seit Jahren für Unruhe - und das deutschlandweit. Daher warnte die Polizei immer wieder vor den falschen Polizeibeamten, so wie im Februar in München:

So sollten sich Angerufene verhalten



