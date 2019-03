Osnabrück. Wo findet an diesem Wochenende ein Flohmarkt in der Region Osnabrück und im Emsland statt? Hier finden Sie eine Übersicht der Flohmarkttermine vom 22. bis 24. März 2019.

Die Flohmärkte in der Region Osnabrück und im Emsland sind immer gut besucht. An nahezu jedem Wochenende kann in der Region auf einem Flohmarkt gestöbert und nach Schnäppchen gesucht werden.

Flohmarkt in Osnabrück: Flohmarkttermine vom 22. bis 24. März 2019

Wir haben für Sie zusammengestellt, wo an diesem Wochenende ein Flohmarkt in Osnabrück stattfindet.

Flohmarkt in Osnabrück am Freitag, 22. März 2019:

Abendflohmarkt „rund ums Kind“ in Haste: In der Kindertagesstätte Haste gibt es von 18 bis 20.30 Uhr für Groß und Klein etwas zu erwerben.

Flohmarkt in Osnabrück am Samstag, 23. März 2019:

Flohmarkt in der Halle Gartlage: Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag von 8 bis 16 Uhr auf dem Trödelmarkt in der Halle Gartlage nach Schnäppchen gesucht werden.

Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag von 8 bis 16 Uhr auf dem Trödelmarkt in der Halle Gartlage nach Schnäppchen gesucht werden. Kleinkinderfest in der katholischen Fabi: Beim Babyfest in der katholischen Familienbildungsstätte gibt es von 10 bis 13 Uhr auch einen Schwangeren-, Baby- und Kleinkinderflohmarkt.

Beim Babyfest in der katholischen Familienbildungsstätte gibt es von 10 bis 13 Uhr auch einen Schwangeren-, Baby- und Kleinkinderflohmarkt. Büchermarkt im Forum am Dom: Beim Bücherbasar des Förderkreises Wohnungslosenhilfe im Forum am Dom werden von 10 bis 16 Uhr dicke Schinken und alte Schmöker, Krimis und noch vieles mehr an einer langen Tafel gegen eine Spende abgegeben.

Flohmarkt in Osnabrück am Sonntag, 24. März 2019:

Fietsenbörse im Weidencarrée: Die Fahrradbörse im Weidencarrée bietet von 10 bis 15 Uhr eine große Auswahl von gebrauchten Rädern, ob Hollandrad, Mountain-Bike, City-Bike, BMX oder Rennrad - mit Beratung und Möglichkeiten zur Probefahrt.

Die Fahrradbörse im Weidencarrée bietet von 10 bis 15 Uhr eine große Auswahl von gebrauchten Rädern, ob Hollandrad, Mountain-Bike, City-Bike, BMX oder Rennrad - mit Beratung und Möglichkeiten zur Probefahrt. Frauenflohmarkt in der Halle Gartlage: Secondhand-Mode von Frauen für Frauen wird von 11 bis 17 Uhr in der Halle Gartlage angeboten.

Secondhand-Mode von Frauen für Frauen wird von 11 bis 17 Uhr in der Halle Gartlage angeboten. Frühjahrsflohmarkt in Gretesch: Im ehemaligen Hallenbad der TSG Burg Gretesch findet von 14 bis 16 Uhr ein Flohmarkt für Kinderkleidung und Spielzeug statt.

Im ehemaligen Hallenbad der TSG Burg Gretesch findet von 14 bis 16 Uhr ein Flohmarkt für Kinderkleidung und Spielzeug statt. Frauenflohmarkt in der Lagerhalle: Von 14.30 bis 17.30 Uhr wird in der Lagerhalle Secondhand-Kleidung von Frauen für Frauen angeboten.

Flohmarkt im Osnabrücker Land: Termine vom 22. bis 24. März 2019

Hier können Sie an diesem Wochenende im Osnabrücker Land feilschen und handeln.

Anzeige Anzeige

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Freitag, 22. März 2019:

Bücherflohmarkt in Georgsmarienhütte: Die Stadtbibliothek-Nebenstelle in Harderberg verkauft von 15.30 bis 17 Uhr ihre ausgemusterten Bücher und Spiele.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Samstag, 23. März 2019:

Frauenflohmarkt in Rieste: Von 9.30 bis 12.30 Uhr können Frauen in der Johannesschule nach Schnäppchen suchen.

Von 9.30 bis 12.30 Uhr können Frauen in der Johannesschule nach Schnäppchen suchen. Kinderflohmarkt in Dissen: Der Elternbeirat und der Förderverein der Kita St. Ansgar laden von 14 bis 16.30 Uhr zu einem sortierten Flohmarkt ein. Neben Bekleidung für Babys und Kinder von 0 bis 6 Jahren werden Schuhe und Spielzeug angeboten.

Der Elternbeirat und der Förderverein der Kita St. Ansgar laden von 14 bis 16.30 Uhr zu einem sortierten Flohmarkt ein. Neben Bekleidung für Babys und Kinder von 0 bis 6 Jahren werden Schuhe und Spielzeug angeboten. Flohmarkt „rund ums Kind“ in Bramsche: In der Meyerhofschule kommen von 14 bis 16 Uhr beim Flohmarkt „rund ums Kind“ Groß und Klein auf ihre Kosten.

In der Meyerhofschule kommen von 14 bis 16 Uhr beim Flohmarkt „rund ums Kind“ Groß und Klein auf ihre Kosten. Kinderkleiderbörse in Bersenbrück: Wer Kinderkleidung kaufen oder verkaufen möchte, sollte von 14 bis 16 in der Von-Ravensberg-Schule vorbeischauen.

Flohmarkt im Osnabrücker Land am Sonntag, 24. März 2019:

Hallenflohmarkt in Schleptrup: Von 9 bis 15 Uhr verwandelt sich die Reit- und Schützenhalle zum Revier für Sammler, Trödler und Schnäppchenjäger.

Von 9 bis 15 Uhr verwandelt sich die Reit- und Schützenhalle zum Revier für Sammler, Trödler und Schnäppchenjäger. Bücherflohmarkt in Georgsmarienhütte: Heute öffnet der Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek-Nebenstelle in Harderberg von 10.30 bis 12 Uhr zum letzten Mal seine Pforten.

Heute öffnet der Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek-Nebenstelle in Harderberg von 10.30 bis 12 Uhr zum letzten Mal seine Pforten. Flohmarkt „rund ums Kind“ in Bad Rothenfelde: Beim Kinderflohmarkt in der Grundschule wird von 11 bis 14 Uhr alles für das Kind angeboten.

Beim Kinderflohmarkt in der Grundschule wird von 11 bis 14 Uhr alles für das Kind angeboten. Bücherflohmarkt in Hagen: Beim „Tag der offenen Tür“ in der Bücherei im Alten Pfarrhaus laden zahlreiche Bastel- und Spielestationen, ein Bücherflohmarkt sowie eine große Kindertombola die Besucher von 15 bis 18 Uhr zum Verweilen ein.

Flohmarkt im Emsland: Termin am 24. März 2019

Auch im Emsland können Schnäppchenjäger an diesem Wochenende in alten Sachen stöbern.

Flohmarkt im Emsland am Sonntag, 24. März 2019:

Frauenflohmarkt in Freren: Beim Flohmarkt „von Frau zu Frau für jung und alt“ in der Alten Molkerei kann von 11 bis 15 Uhr Schönes, Modisches, Accessoires, Fehlkäufe, Ererbtes und alles, was das Frauenherz begehrt, gekauft und verkauft werden.





Flohmärkte in der Region finden Sie auch auf unserem Veranstaltungsportal www.noz.de/veranstaltungen/flohmarkt“.

Hier fehlen noch Flohmarkttipps? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge in die Kommentare!