Osnabrück. Fachärzte aus Osnabrück appellieren an Männer ab 50, zur Darmspiegelung zu gehen. Neuerdings bezahlen Krankenkassen die Untersuchung ab diesem Alter.

Es sei lebenswichtig, frühzeitig Polypen zu beseitigen, bevor bösartige Wucherungen entstünden, sagte Dr. Petr Ziegler, Chefarzt am Franziskus-Hospital Harderberg, im Gespräch mit unserer Redaktion. Insofern sei es eine richtige Entscheidung gewesen, das Untersuchungsalter um fünf Jahre herunterzusetzen.

Post von der Krankenkasse

In den nächsten Monaten bekommen alle Männer ab 50 Post von ihrer Krankenkasse mit der Aufforderung, sich einer Darmspiegelung zu unterziehen. Allerdings sei es unverständlich, dass die Krankenkassen bei Frauen die Kosten wie bisher erst ab 55 Jahren übernehmen, da fast genauso viele Frauen an Darmkrebs erkranken wie Männer. Hier müsse der Gesetzgeber nachbessern, forderte Ziegler.

Pro Jahr sterben 25.000 Deutsche an Darmkrebs. Die meisten gefährlichen Vorstufen entdecken Ärzte bei der Darmspiegelung. Neue Stuhltests sind zwar deutlich besser als bisher, aber immer noch vergleichsweise ungenau. Einer von fünf Darmkrebsfällen wird damit nicht erkannt.



Nur 20 bis 25 Prozent gehen zur Vorsorge

In Deutschland kommt es jährlich zu rund 60.000 Neuerkrankungen. Diese hohe Zahl müsse nicht sein, wenn die Vorsorge besser angenommen würde, sagte der niedergelassene Osnabrücker Gastroenterologe Dr. Jens Brünger. Nur 20 bis 25 Prozent der über 55-Jährigen nehmen derzeit das Angebot der kostenfreien Darmspiegelung wahr. Die Statistiken zeigen, dass es ab diesem Alter in vielen Fällen schon zu spät und die Diagnose Darmkrebs dann ein Todesurteil ist. Hinzu kommt der volkswirtschaftliche Aspekt. Eine frühe Darmspiegelung sei deutlich günstiger als eine aufwendige Krebsbehandlung, so Brünger.

Bei den unter 50-Jährigen ist das Erkrankungsrisiko offenbar vergleichsweise gering, es sei denn es liegt zum Beispiel eine familiäre Vorbelastung vor (wenn Eltern oder Geschwister Darmkrebs haben). In diesen Fällen wird eine Darmspiegelung von den Krankenkassen bezahlt. Ansonsten ist diese Untersuchung in jüngeren Jahren nach dem derzeitigen Kenntnisstand standardmäßig nicht erforderlich.

Im Gespräch mit unserer Redaktion räumten die Fachärzte Dr. Christian Trompeter (Klinikum Osnabrück) und Dr. Stephan Imbusch (Marienhospital) mit Vorurteilen gegenüber einer Darmspiegelung auf. Sie verlaufe grundsätzlich beschwerdefrei. Patienten erhalten ein Schlafmittel und bekommen dann von dem Eingriff nichts mit. Der Darm werde nicht mehr wie früher mit Luft, sondern mit Kohlendioxid geweitet. Deshalb treten nach der Spiegelung in der Regel keine Blähungen oder Bauchkrämpfe auf. Auch die Darmentleerung vor der Spiegelung ist nach Auffassung der Mediziner aufgrund neuer Methoden deutlich angenehmer als früher.