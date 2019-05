Osnabrück. Gabriel Pomp ist seit 2016 Koch im "Laubenpieper" in Schinkel-Ost. Der 30-Jährige wollte eigentlich Tierpfleger werden – nun serviert er Tiere auf Tellern. Denn der Schinkel, so verrät er, "isst gern Fleisch". Sein privates Umfeld wird jedoch von Vegetariern beherrscht.

Herr Pomp, haben Sie immer schon gerne gekocht?

Als kleiner Junge habe ich schon für meine Eltern das Frühstück gemacht. Dann folgten die Klassiker wie Spaghetti Bolognese oder eine selbst gemachte Pizza. Und wir haben im Garten Obst und Gemüse angebaut und verarbeitet.

Seit wann kochen Sie hier im "Laubenpieper"?



Seit September 2016. Meine Ausbildung habe ich in Schledehausen im Posthotel gemacht, das war von 2005 bis 2008.

Sie sind jetzt 30. Als Sie anfingen, waren Sie 16 Jahre jung – und wollten anscheinend immer schon Koch werden...



Nein, ich wollte eigentlich Tierpfleger werden. Aber in Osnabrück gab es damals nur einen Ausbildungsplatz pro Saison. Ich habe es probiert, es hat nicht geklappt und dann habe ich mich umentschieden...

... Tiere lieber zu kochen?

Naja. Ja. (lacht)



Was kochen Sie am liebsten? Tiere?



Tatsächlich brate ich gerne Steaks, mache aber auch viel mit frischen Kräutern und frischem Gemüse. Aber im "Laubenpieper" gibt es viel mit und um Fleisch.

Liegt das an der Umgebung, also am Schinkel?

Ja, der Schinkel isst gerne Fleisch. (lacht)

Gibt es ein Fleischgericht, das Ihre Gäste besonders gerne essen?



Schnitzel. Ich verkaufe sehr viele Schnitzel, an manchen Sommertagen bis zu 200 Portionen.

Haben Sie denn auch ein Herz für Vegetarier?

Meine Freundin (Laubenpieper-Inhaberin Anm. der Red.) ist Vegetarierin. Meine Schwester, meine Mutter, meine Tante – alles Vegetarier! Ich habe auch nichts dagegen, finde die Einstellung sogar gut. Aber ich mag zu gerne Fleisch, um darauf zu verzichten.

Wenn Ihre Freundin Vegetarierin ist – wer kocht denn dann Zuhause?



Da ich auf der Arbeit so viel koche und wir viel hier essen, kochen wir nur wenig privat. Aber wenn, dann ich – und tatsächlich meistens vegetarisch. Heute Abend mache ich ihr beispielsweise ein Kohlrabischnitzel.



Und wenn Sie mal essen gehen, wohin gehen Sie dann?

Eine schwierige Frage...

Weil Ihre Ansprüche so hoch sind?



Ja. Ich habe schon ein paar Läden probiert... Das "Saro" in der Osnabrücker Innenstadt ist nicht schlecht. Und wir gehen gerne zu "El Greco" im Schinkel oder zu „Der Grieche“ in der Dodesheide.

Was ärgert Sie denn, wenn Sie woanders essen gehen?



Ich merke sofort, wenn nicht frisch gekocht wurde. Und wenn Preise verlangt werden für Dinge, die es eigentlich nicht wert sind. Dann denke ich mir: "Ich geben mir selbst soviel Mühe – und dann kommt hier so etwas auf den Teller!?" Dafür gibt es in Osnabrück leider viele Beispiele – die ich hier aber nicht nennen werde. (lacht)

Wer kocht denn da? Ins Restaurant geht man, um es sich schmecken zu lassen – oder nicht selber kochen zu müssen. Aber kennen Sie eigentlich die Köche, die für Sie die Messer schwingen? Wir stellen in einer Serie Köche aus Osnabrück und Umgebung vor.

Schade! Ihr Nachname ist Pomp - wie pompös verhalten Sie sich in der Küche?

Überhaupt nicht! Ich bin keine Diva, sondern ein ganz ruhiger Koch, der in der Küche auch nicht rumschreit.

Auch nicht, wenn die Gäste Ihr Essen kritisieren?

Das kommt hier wirklich selten vor. Und wenn sich mal wer beschwert, dann mache ich die Portion einfach noch einmal neu und gut ist.