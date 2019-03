Osnabrück. Ein Mann hat am späten Mittwochabend auf der Autobahn 1 bei Osnabrück die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren. Der Unfall endete jedoch glimpflich für alle Beteiligten.

Nach Angaben der Polizei Osnabrück ereignete sich der Unfall gegen 23.49 Uhr zwischen den Ausfahrten Osnabrück-Nord und Osnabrück Hafen. Der 63-Jährige erlitt am Steuer einen Schwächeanfall, in dessen Folge er die Kontrolle über seinen Sattelzug verlor. Sein Fahrzeug touchierte daraufhin zuerst einen anderen Sattelzug und dann die Schutzmauer am Fahrbahnrand der Autobahn.

Verletzt wurde durch den Unfall keiner der Beteiligten, der geschwächte Verursacher kam jedoch in ein Krankenhaus.