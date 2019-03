Osnabrück. Er soll eine Frau gewürgt, schwer verletzt und versucht haben, sie zu vergewaltigen: Am Donnerstagnachmittag hat am Landgericht der Prozess gegen einen 36-jährigen Mann begonnen. Er muss sich wegen versuchter Vergewaltigung und Körperverletzung verantworten. Sechs Tage vor der Tat soll er bereits einen Mann sexuell genötigt haben.

Zum Prozessauftakt verlas der Staatsanwalt die Anklageschrift, wonach sich Folgendes zugetragen haben soll: Am Abend des 21. September vergangenen Jahres habe der Angeklagte eine 55-Jährige in Osnabrück gegen 22.45 Uhr auf ihrem Heimweg von der Arbeit angesprochen – erst auf Englisch, dann auf Arabisch. Die Frau ignorierte den Somalier, doch er sei ihr gefolgt. Als sie die Haustür ihres Wohnhauses aufschloss, in dem mehrere Parteien wohnen, soll der 36-Jährige die Frau in den Hausflur gedrängt und sie zu Boden gestoßen haben. Unter Anwendung erheblicher Gewalt habe er versucht, sie zu vergewaltigen.

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Der 55-Jährigen sei letztlich die Flucht in dem Moment gelungen, als der Mann sich habe ausziehen wollen. Kaum bekleidet sei sie auf die Straße vor ein Auto gerannt. Anwohner hatten die Hilferufe der Frau gehört und die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen den Angeklagten vor Ort fest. Ein Alkoholtest ergab 2,15 Promille, zudem soll der 36-Jährige Cannabis konsumiert haben.

Die Frau kam mit schweren Verletzungen, unter anderem zwei gebrochenen Rippen, in ein Krankenhaus und musste dort mehrere Tage bleiben. Sie befindet sich in psychotherapeutischer Behandlung und hat nun der Staatsanwaltschaft zufolge auf ihrem Arbeitsweg stets Angst.

Nicht der einzige Vorwurf

Bereits am 15. September soll es zu einem ähnlichen Vorfall in Osnabrück gekommen sein. In diesem Fall, so die Anklage weiter, soll der Angeklagte einen Mann in eine Hofeinfahrt gedrängt haben. Das Opfer war spät nachts aus einer Disco gekommen und auf dem Heimweg gewesen. Gegen dessen Willen habe der 36-Jährige ihn geküsst und sexuelle Handlungen verlangt. Das Opfer haben sich befreien und davonlaufen können.

Während der Staatsanwalt die Anklage verlas, vergrub der Angeklagte sein Gesicht in seinen Händen. Zu den Vorwürfen wollte er sich nicht äußern. Der 36-Jährige befindet sich derzeit im Gefängnis in Lingen.

Fünf Verhandlungstage setzte die 15. große Strafkammer an. Fortgesetzt wird der Prozess am 27. März.