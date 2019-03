Symbolfoto: David Ebener

Osnabrück. Wer regelmäßig in den Intercity-Zug von Köln nach Berlin über Osnabrück steigt, der wird sich in den letzten Tagen schon gewundert haben: Seit dem 15. März hält der IC 1926, der im Dezember 2016 eingerichtet wurde, nicht mehr in der Hasestadt. Grund dafür sind Brückenbauarbeiten in Bielefeld.