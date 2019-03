Ende vergangenen Jahres lief am Landgericht Osnabrück der Prozess gegen eine Lehrerin, die die Beihilfestelle des Landes Niedersachsen über Jahre hinweg mit gefälschten Medikamentenrechnungen betrogen hat. Archivfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Die im vergangenen Jahr in Osnabrück wegen gewerbsmäßigen Betrugs verurteilte Lehrerin will ihre Strafe nicht akzeptieren – nach Informationen unserer Redaktion ist sie in Revision gegangen. Nun muss gegebenenfalls der Bundesgerichtshof über den Fall entscheiden.