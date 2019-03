Hasbergen. Zwei Herzen schlagen in der Brust des amerikanischen Gitarristen Alex Skolnick: Heavy Metal und Jazz. Im Trio-Format widmet er sich in der Gaste Garage dem Jazz.

Auf sein Effektboard, mit dem er den Sound seiner Gitarre verfremdet, hat jemand einen Sticker mit der Aufschrift „Alex is a jazzer“ geklebt. Vielleicht war es Alex Skolnick ja auch selbst, der sich mit dem Spruch daran erinnern will, dass er gerade kein Thrash-Metaller ist; dass er stattdessen dem Metallica-Klassiker „Fade To Black“ gerade den Jazz einhauchen will.

Skolnick ist, was seinen Gitarrenstil angeht, eine gespaltene Persönlichkeit. Gelernt hat der Amerikaner die Saitenkunst bei Rockgitarrenlegende Joe Satriani, bevor er Mitglied der Thrash-Metal-Band Testament wurde. Aber das Hardrock-Genre, das er auch zusammen mit der Band Savatage erkundete, genügte dem Kalifornier nicht. Daher ging er später nach New York und gründete das Alex Skolnick Trio, das sich darauf spezialisiert hat, Hardrock- und Metal-Stücke in den BeBop-Modus zu übersetzen. Statt brachiale Beats und verzerrte Gitarrenwänden zu produzieren, widmet sich der Musiker im Trio flirrenden Saitenmelodien, die er von einem Kontrabass und einem filigranen Schlagzeug begleiten lässt. Das führt dazu, dass die Originalstücke bisweilen kaum noch zu erkennen sind und dass umfangreiche Improvisationsarbeit geleistet wird, die dem Hardrocker ansonsten in der Regel schwer von der Hand geht.

Obwohl Skolnick sich nach wie vor mit der Band Testament in härteren Gefilden bewegt, ist er häufig mit seinem Trio unterwegs. So legt er am kommenden Samstag in der Gaste Garage einen Zwischenstopp ein. Eine passendere Lokation gibt es wohl kaum für seinen Sound, denn die Werkstatt, in der tagsüber Autos repariert werden, mutiert regelmäßig zum Konzertsaal, in dem Musiker ihr Faible für die Fusion von Jazz und Rock mit den Garagenbetreibern und dem Publikum teilen.