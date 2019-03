Osnabrück. Das Spielplatzkonzept, die Kukuk-Karte und die digitale Neuausrichtung beim Ferienpass waren Thema bei der jüngsten Sitzung des Osnabrücker Beirats für Kinderinteressen.

Der Vorsitzende Markus Fischer-Kiepe hatte als Leiter des Stadtteiltreffs Haste ein Heimspiel. Er nutzte die Gelegenheit, um durch das Haus zu führen. Der Rundgang offenbarte, dass an vielen Stellen Renovierungsbedarf besteht.

Die digitale Zukunft des Ferienpasses

Nils Bollhorn, Fachdienstleiter Jugend, berichtete über die Veränderungen, die beim Ferienpass anstehen. Während der Pass selber noch an den bekannten Verkaufsstellen für 10 Euro zu bekommen ist, soll schon in diesem Sommer E-Payment als zentrales Bezahlsystem für Angebote eingeführt werden. Nur im Ferienpass-Büro im Haus der Jugend kann dann noch bar bezahlt werden. Davon verspricht sich die Verwaltung eine erhebliche Arbeitserleichterung und größere Übersichtlichkeit. Außerdem erfolgt mit der neuen Software die Kursverteilung bei Wartelisten gerechter: Man setzt die Kurse auf seine Wunschliste, und nach einem Stichtag lost das Programm aus, wer teilnehmen darf. Wird der Platz nicht wahrgenommen, schickt das System automatisch eine Nachricht an den nächsten auf der Warteliste.

Für nächstes Jahr stehen noch weitere Neuerungen auf dem Plan, so sind die Tage des gedruckten bunten Ferienpass-Programms gezählt. Auch der Pass selbst könnte direkt vom Käufer ausgedruckt werden. Im Kinderbeirat gab es durchaus Bedenken, ob alle Zielgruppen die Umstellung mitmachen. „Ich komme aus der Praxis, ich hab da Bauchschmerzen“, so Fischer-Kiepe.

Online-Umfrage zu Spielplätzen kommt

Nach zehnjähriger Laufzeit des Osnabrücker Spielplatzkonzeptes ist eine Überarbeitung fällig. Anneka Pelster und Wiebke Holste vom Fachbereich Umwelt stellten die Konzeption vor. Der Trend geht hin zu größeren und themenbezogenen Spielplätzen, 1300 bis 1500 m² für neue Anlagen, während es bei Bestandsspielplätzen mindestens 650 m² sind. Quartiers- und Großspielplätze können noch größer werden. Gleich bleibt: Für jedes Kind soll ein Spielplatz in höchstens 350 Meter zu erreichen sein, für Jugendliche gelten maximal 750 Meter zum nächsten Bolzplatz.

Damit die Spielplätze auch wirklich den Geschmack der Kinder treffen, startet nach den Osterferien eine Online-Umfrage. Drei Wochen lang können Kinder und Jugendliche ihre Meinung zu den schönsten Spielplätzen abgeben und Verbesserungsvorschläge machen.

In Planung ist zum Beispiel ein generationenübergreifender Großspielplatz am Hasepark, wie Hartmut Damerow vom Osnabrücker Servicebetrieb (OSB) mitteilte. Hier gibt es auch Möglichkeiten für Parkour und Calisthenics, kraftvolles Turnen an Stangen. Vorschläge dazu können Jugendliche am 25. April in der Alex Skatehall, An der Rosenburg, machen.

Die Kukuk-Karte: Für 50 Cent ins Theater

Im Anschluss präsentierte Max Ciolek die Kukuk-Karte: die Kunst-und-Kultur-Unterstützungskarte. Sie ermöglicht Menschen mit wenig Geld, am Kulturleben teilzunehmen. Besitzer dieser Karte können Kulturveranstaltungen für 1 Euro, Kinder sogar für nur 50 Cent, besuchen, ob Figurentheater, Planetarium oder städtische Bühnen. Dahinter steht der Verein KAOS – Kultur für alle in Osnabrück –, der die Karte 2012 eingeführt hat. Inzwischen machen mehr als hundert Veranstalter mit, die Stadtgrenzen sind überschritten: Auch das Museum Kalkriese oder die Waldbühne Georgsmarienhütte sind dabei.

Mit der Kukuk-Karte ist es auch möglich, aktiv Kultur zu betreiben und kreativ zu werden. So gibt es ermäßigte Angebote bei der Tanzschule Hull oder der Musik- und Kunstschule. Die dritte Säule von Kukuk sind die Kulturlotsen: Menschen, die andere zu Kulturveranstaltungen begleiten, die sonst möglicherweise wegen sprachlicher oder gesundheitlicher Hindernisse ferngeblieben wären.

Die Kukuk-Karte ist im Büro der KAOS an der Großen Gildewart 35, gegenüber dem Haus der Jugend, erhältlich. Sie steht Osnabrückern aus Stadt und Landkreis zu, die Arbeitslosengeld II, Wohngeld und ähnliche Leistungsbescheide bekommen oder einen Osnabrück-Pass haben.