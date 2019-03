Osnabrück . Ab dem kommenden Winterflugplan wird eine weitere Verbindung das Angebot am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) ergänzen. Viermal pro Woche soll dann eine Maschine der Airline Laudamotion nach Wien fliegen.

Wie der Flughafen am Mittwoch bekannt gegeben hat, wird Laudamotion ab Ende Oktober vom FMO viermal pro Woche nach Wien fliegen. Tickets sollen demnach schon jetzt ab einem Preis von 19,99 Euro erhältlich sein. Geflogen wird immer montags, mittwochs, donnerstags und freitags mit einem Airbus A320 mit 180 Sitzplätzen.

Häufig nachgefragt

„Mit Wien haben wir endlich wieder das Ziel im Flugplan, das insbesondere von den Unternehmen in der Region am häufigsten nachgefragt wurde“, wird FMO-Geschäftsführer Rainer Schwarz in der Mitteilung zitiert. Auch der FMO-Aufsichtsratsvorsitzende, Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, begrüßte die neue Verbindung: „Unsere Region bekommt jetzt mit Laudamotion nach 2012 wieder eine für Unternehmen und Touristen gleichermaßen spannende Nonstop-Anbindung zu äußerst lukrativen Konditionen“, heißt es von seiner Seite. (Weiterlesen: FMO rechnet trotz Germania-Pleite mit 950.000 Passagieren)